特奧執法人員火炬跑25周年 今總統府前嗚槍起跑

警政署與中華民國智障者體育運動協會今舉辦「特殊奧運執法人員火炬跑」25周年活動，警政署長張榮興與國際警察首長協會（IACP）會長Wade Carpenter在總統府前為活動鳴槍，80餘名警察、特奧運動員及其家人參與，這是台灣舉行火炬跑首次有IACP會長參加。

Wade Carpenter說，他知道台灣警察的熱情及對公益支持，1999年以來參與執法人員火炬跑，今年邁入第25年，對特奧運動員意義非凡，台灣警察每次都積極參與聖火傳遞，象徵對全球團結的承諾及支持特奧的使命。

張榮興說，他重視同仁健康及休閒活動，鼓勵多參與公益，執法人員火炬跑幫助智障者透過運動找到自信及走進人群，盼警察攜手國際，除了公益，在治安工作也能合作打擊犯罪。