新店男緊抓小客車窗遭拖行 警逮人雙方互告傷害

新店街頭昨天下午發生男子緊抓小客車車窗，當街遭拖行的驚險畫面，警方獲報迅速攔獲涉案駕駛並帶回偵辦。雙方疑有糾紛並互告傷害，詢後，警方將2人函送台北地檢署偵辦。

新店分局今天以訊息說明，中央路133巷7日下午3時許，發生男子緊抓小客車車窗，當街遭拖行驚險畫面，引發路人圍觀及報警處理。

警方表示，全案疑似家庭糾紛，33歲葉姓男子當日致電妻子游女到案發地帶兒子就醫，游女搭乘38歲呂姓男子駕駛自小客車前往。

警方表示，葉男見呂男出現即持棍棒敲擊車輛，呂男也持甩棍制止並駕車離開；葉男見狀便徒手抓取車窗，遭拖行約200公尺後，因體力不支跌坐於馬路上，引路人圍觀及報警處理。

警方表示，獲報後即派員進行追查，不到6分鐘就在中央路與十四張路口將涉案駕駛攔獲偵辦。車上游女及小孩未受傷，呂男和葉男都有擦挫傷，互告傷害，呂男對葉男提出毀損告訴。詢後，函送台北地檢署偵辦。