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前台南縣議長吳健保驚傳過世 享壽74歲

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

前台南縣議長吳健保驚傳過世，享壽74歲。吳健保先前因職棒假球案，入獄服刑，直到今年5月才假釋出獄，但飽受洗腎及癌症之苦，身體虛弱，今天一早在醫院急救無效，他的兒子、市議員吳禹寰哽咽證實父親今早已離世，讓地方為之震驚。

昔日叱吒地方與政壇的吳健保，因涉及職棒假球案，2014年發監執行前潛逃菲律賓，直到2019年被押解返台，法院裁定應執行10年徒刑，他在台中監獄服刑多年後聲請假釋獲准，今年5月離開坐輪椅離開台中監獄，當時氣色已不佳。

據了解，吳健保返家後曾拜訪附近友人，氣色看起來大不如前，他因洗腎進進出出醫院多次，也曾跌倒2次，因身體不適赴醫院檢查，發現罹癌，日前再度入院，今天傳出病逝消息。

吳禹寰傷心地說，父親出獄後身體一直不好，最近檢查罹食道癌3期，狀況不好，上周動完手術，昨天剛離開加護病房，沒想到今早搶救無效，宣告離世，他痛哭說，爸爸終於沒有病痛了，但真的很不捨。

台南縣議會前議長吳健保今天驚傳過世。圖／本報資料照片
台南縣議會前議長吳健保今天驚傳過世。圖／本報資料照片

假釋 吳健保 洗腎

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