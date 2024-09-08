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本屆總統大選賭局賠率不到1…無人下注組頭仍被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

本屆總統、立委選戰激烈，高雄廖姓組頭開出總統賴蕭配讓侯趙配100萬票，賠率設為1比0.95，且最低投注金要300萬元，由於讓票賠率低，加上選戰結果不明，都無賭客下注，但賭盤情資以被檢警掌握，高雄地院審理後，依違反總統副總統選舉罷免法等罪，合併判廖男10月徒刑，均得易科罰金。

廖男利用高雄市兩處店面當據點，做為地下簽賭站開放賭客下注球版，由於正值總統、立委大選，廖男在自設的投注網站開設選舉專區，開放賭客下注。

檢警調查，廖的選舉賭盤以總統副總統候選人的得票數及讓票數等做為賠率，開出賴蕭配讓侯趙配80至100萬票，賠率為1比0.95，亦即若賭賴蕭配勝選且贏得一定票數，賭客下注10萬則可獲得9萬5000元報酬。

去年底高雄檢警接獲地下選舉賭盤情資，前往廖男據點搜索，當場查扣現金210萬、監視器主機及鏡頭、手機、電腦、記帳本、聯絡名單、點鈔機、營業帳冊、隨身碟等物。

雖查獲賭金，但檢警清查賭客資料後，發現賭金來源是廖男代理的球版，至於他開設的選舉賭盤，因賠率低加上選戰結果不明，又得下重注，即便廖男極力拉客，但從開盤到搜索為止，都沒有賭客下注。

但廖男經營賭盤及球版，因涉嫌營利賭博及違反總統副總統選舉罷免法，雄檢偵結後對他提起公訴。高雄地院審理時，廖均坦承犯行。

法官審理後，總統副總統選舉罷免法部分判刑5月，褫奪公權2年，得易科罰金；營利賭博部分則判6月，得易科罰金，兩罪合併應執行10月。可上訴。

本屆總統大選，賴蕭配當選。圖／報系資料照
本屆總統大選，賴蕭配當選。圖／報系資料照

罷免 賭盤

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