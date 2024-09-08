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Foodpanda未幫外送員投強制險遭罰 高高行：南市自治條例違法

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

外送平台業者Foodpanda未幫外送員投保汽車強制險及機車第三人責任險，被台南市政府開罰6萬元，Foodpanda不服提起行政訴訟，高高行審理後，法官認為地方政府無權要求業者強制投保，因自治條例牴觸中央法令，判決Foodpanda勝訴。

台南市議會前年通過台南市外送平台業者管理自治條例，明定外送平台業者應為外送員投保汽車強制險、機車第三責任險及團體傷害險；去年4月間，台南市政府發現Foodpanda未依自治條例幫外送員投保規定險種，對Foodpanda開罰6萬元。

Foodpanda挨罰後不服提訴願，被市府駁回後再提行政訴訟；Foodpanda主張，強制汽車責任保險法規定只有汽車所有人有投保義務，但平台並非汽機車所有人，條例卻要求平台「投保」，明顯牴觸中央法規。

另外，外送員可同時與數個平台合作，若按條例要求投保險種，恐產生投保義務人衝突，條例要求不合理，不應對平台開罰，盼法院撤銷罰單。

台南市政府挨告後反駁，稱該自治條例經行政院核定，與強制汽車責任保險法具有相同法律位階，該條例是規定平台業者應以自身費用投保，目的在於為外送員提供人身及財產保障，並非以要保人地位投保，並未牴觸中央法令。

但高雄高等行政法院認為，外送員與平台業者屬於承攬契約關係，雙方僅約定提供外送服務跟報酬，與責任保險的損害賠償責任無關，因此外送員發生事故，平台並不具保險利益，若以要保人身分為外送員投保強制險，牴觸保險法規定。

另外，外送員通常跨縣市提供服務，若外送員經常在外縣市服務，偶然進入台南市區，因平台依法並非要保人，卻因外送員偶然進入台南市，就被依自治條例開罰，不僅不合理，也難以執行。

法官認為，地方訂定自治條例要求業者投保強制險，並不屬於直轄市自治事項一環，因法規牴觸中央法令無效，判決Foodpanda勝訴，撤銷原處分。

台南市政府訂定自治條例，要求外送平台幫外送員強制投保責任險，Foodpanda違規被罰6萬元，提行政訴訟告贏市府。示意圖。本報資料照片
台南市政府訂定自治條例，要求外送平台幫外送員強制投保責任險，Foodpanda違規被罰6萬元，提行政訴訟告贏市府。示意圖。本報資料照片

保險 台南 外送員

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