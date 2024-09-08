執法人員火炬跑25週年 警政署長邀IACP會長齊響應

傳遞公益與特殊奧運精神的執法人員火炬跑活動今天登場，警政署長張榮興特邀國際警察首長協會會長卡本特來台共襄盛舉，包括80多名波麗士、特奧運動員響應。

為響應公益，內政部警政署今天偕同中華民國智障者體育運動協會共同舉辦「執法人員火炬跑25週年活動」，並結合2024 Panasoinc Taipei City Run台北城市路跑賽，在總統府前熱血齊跑。

警政署透過新聞稿表示，署長張榮興這次特別邀請國際警察首長協會（IACP）會長卡本特WadeCarpenter來台共襄盛舉，一同為路跑活動嗚槍，和感受台灣警察支持公益的熱情。

同時，這也是台灣舉行火炬跑活動25年以來，首次有國際警察首長協會會長參加。

張榮興致詞表示，運動好處多多，自己上任以來就相當重視警察人員的健康及休閒活動，對於公益活動響應也不遺餘力，鼓勵所有警察多多參與公益活動和幫助社會。

他指出，執法人員火炬路跑賽是幫助智障朋友透過運動及融合，助其找到自信、走進人群的最好方法之一，也感謝卡本特受邀來台共襄盛舉，期盼台灣警察能攜手國際，在公益活動和治安工作上，都能共同合作、打擊犯罪。

卡本特也說，感謝警政署盛情邀請，來台參加活動前就知道台灣警察的熱情和支持公益，自1999年以來就積極參與執法人員火炬跑活動，今年已邁入第25年，這對特奧運動員的意義非凡。

台灣在特奧過去25年中扮演相當重要角色，卡本特認為，台灣警察每次都積極參與特奧世界運動會的聖火傳遞活動，這象徵其對全球團結的承諾，以及支持特奧運動會的使命。

警政署表示，特殊奧運執法人員火炬跑LawEnforcement Torch Run for Special Olympics是由執法人員持著象徵自由、傳承的奧運火炬，與特奧運動員肩並肩跑步，傳遞公益與特奧精神。

執法人員之火炬已在台傳遞了25週年，警政署說，已長期響應迄今，並參與無數場火炬跑活動，這次活動有80多名波麗士、特奧運動員及其家人齊聚總統府前參加，以宣揚特殊奧運精神。