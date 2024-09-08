侵占敬老禮金判褫奪公權 里幹事懲戒獲免議

原南投縣竹山鎮公所李姓里幹事辦理重陽節敬老禮金，涉侵占新台幣1萬餘元，法院判緩刑並褫奪公權4年。懲戒法院認為應撤職停止任用1年，但褫奪公權已達法律效果，判決免議。

判決指出，李女擔任南投縣竹山鎮公所里幹事期間，協助辦理民國110、111年重陽節敬老禮金發放業務時，涉嫌偽造印章，侵占敬老禮金超過新台幣1萬元，再填載不實清冊核銷款項。

南投地方法院依貪污治罪條例侵占公有財物罪，判處李女應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，接受法治教育課程3場次，褫奪公權4年。李女未上訴而確定。竹山鎮公所將李女免職，並經南投縣政府移送懲戒。

懲戒法院指出，李女沒有不良素行，侵占手段平和，被害人數少，侵占金額不多，沒有對敬老禮金致贈業務推動產生嚴重阻礙或困難，且李女犯後始終坦承犯行、主動繳回全部侵占所得，應判處李女撤職並停止任用1年為適當。

懲戒法院表示，李女因服公務有貪污行為，經法院判決有罪確定，依法已不得任用為公務人員，法律效果相當於公務員懲戒法中最重的「免除職務」。另外，李女確定判決被宣告褫奪公權，也相當於撤職的法律效果。

懲戒法院認為，審酌李女所受褫奪公權之宣告確定及相關法律規定的法律效果，再對李女懲戒已無實益，判決免議，可上訴。