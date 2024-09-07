獨／「天道盟公主」重出江湖？奪翁土地借貸竟狠虐死人

有外號「天道盟公主」竺姓女子2016年被控覬覦癌末吳姓友人財產，色誘對方逼過戶房產再虐死棄屍，法院更一審僅就棄屍判她2年。未料竺故技重施，又看上中風、虛弱陳姓老翁名下土地，今年初押走陳帶去地政事務所，又涉嫌痛毆、狠踩斷陳翁肋骨釀慘死，檢方再依傷害致死罪嫌起訴她。

竺女（51歲）2016年10月被控在桃園色誘吳姓友人敲詐金錢，對方若不從就會遭痛毆、體罰，吳被迫過戶名下1棟房產給她，最後慘遭凌虐慘死。桃園地院一審以無明顯證據證明竺殺人，該部分無罪，僅依遺棄屍體判竺2年，二審雖逆轉依傷害致死判12年，更一審則維持2年。

檢警調查，竺女2023年底因有資金需求，得知陳姓老翁名下有多筆土地，想找他用其名下土地質押借貸，但因相關程序得地主親自到場，陳本身中風虛弱、行動及照顧都不便，竺女才又找江姓、張姓友人幫忙照顧、提供住宿地點，並承諾事成會給他們分紅。

據了解，竺女為了搭訕陳翁，再度使出美人計色誘對方，只要陳翁不順其意就會遭暴力對待，過去多次遭竺動粗仍隱忍。

竺明知陳翁去年12月27日跌倒撞到頭送醫，隔天自行搭車回苗栗家裡休養，竺29日再和同夥跑到陳住處把他載到竹南地政事務所，更指示張男全程看管陳翁，又帶他赴湖口戶政事務所辦理土地所有權狀換發、印鑑證明補發及申請土地登記謄本。

檢警查出，陳翁自2023年12月29日被竺女帶走，期間除帶去戶政事務所，又在台中大甲、沙鹿，及清水等海線鄉鎮旅館投宿，持續囚禁他至今年1月8日長達10天。

竺女為有效控管陳翁行蹤，今年1月8日入住江男提供的清水區住處後，她還命張男得和陳翁同房睡，且張自己睡床上，任由身體不便、虛弱的陳翁睡在床尾寬60公分的地板上。

檢警也發現，竺女1月8日和陳翁衝突，竟徒手、持掃把朝他頭部、胸腹及四肢痛毆一頓，當晚11點多又出腳朝他頭、胸腹猛力踩踏，9日凌晨12點多張男驚覺陳翁失去意識打119，陳送醫肋骨斷了好幾根、左肺扁塌，及大量內出血死亡，竺女作案後自逃生梯溜掉事後才落網。