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旅行社假標案騙投資 3人遭詐5260萬

聯合報／ 記者曾伯愷／新北報導

優然假期旅行社以投資政府標案為謊，詐騙逾五千萬元，警方上個月廿六日拘捕四人。記者曾伯愷／翻攝
優然假期旅行社以投資政府標案為謊，詐騙逾五千萬元，警方上個月廿六日拘捕四人。記者曾伯愷／翻攝
桃園「優然假期」旅行社負責人劉漢文，被控以投資政府旅遊標案，保證有十四％高獲利為謊子，詐騙三名商五千二百六十萬元，被害人發現異樣向警方報案，淡水警方追查一年五個月，上月兵分七路前往桃園拘捕劉漢文與林姓、古姓、黃姓共犯，檢方複訊後依詐欺、洗錢罪命劉、林各三萬元交保，並向法院聲請扣押兩人名下兩千萬元財產，追徵犯罪所得。

據了解，劉漢文（四十九歲）有多項前科，去年夥同林男、古男與黃女以投資政府旅遊標案，宣稱「保證獲利百分之九至百分之十四」、「曾代辦世大運選手出國機票」為由，誘騙三名商人投資五千二百六十萬元，其中一人受騙達二千九百萬。

去年三月間，三名商人未見劉漢文標案內容，詢問標案執行狀況，卻被含糊回覆，三人直覺有異上網調查，發現劉男所謂的投資政府標案，其實根本就沒參與投標，憤而報警偵辦。

警方認為全案是詐團話術伎倆，報請桃檢偵辦，警方暗中蒐證長達一年半，上月底於桃園兵分七路搜索、拘捕劉漢文共四人到案，扣押證物帶回查辦，另查兩輛汽車與一棟劉男名下房屋。

桃園 淡水 詐騙

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