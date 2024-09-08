「天道盟公主」重出江湖 虐死翁遭訴

外號「天道盟公主」的竺姓女子曾色誘強逼癌末友人過戶房產，詎料八年後故技重施，凌虐陳姓老翁致死遭檢方起訴。本報資料照片 外號「天道盟公主」的竺姓女子，八年前被控覬覦癌末吳姓友人財產，色誘對方強逼過戶房產再虐死棄屍，法院更一審僅就棄屍判竺女兩年徒刑，未料竺女故技重施，又看上中風、虛弱陳姓老翁名下土地，今年初押走陳翁帶去地政事務所，以痛毆、狠踩斷翁肋骨手段釀陳翁慘死，檢方近日依傷害致死罪起訴竺女。

竺女（五十一歲）因家中有黑道背景，號稱「天道盟公主」，二○一六年十月，她在桃園色誘因毒品結識的吳姓友人，因知悉吳男對她有好感，藉由美色敲詐金錢，對方不從就遭擄走痛毆，吳男被迫過戶名下一棟房產仍被虐死。一審以無明顯證據證明竺女殺人，判處無罪，僅依遺棄屍體判刑兩年，二審雖逆轉依傷害致死罪判十二年，更一審仍維持兩年。

檢警調查，竺女去年底有資金需求，為搭訕陳翁再度使出美人計色誘，企圖用陳翁名下多筆土地做質押借貸，陳翁不從就會遭竺女施暴，因辦理該程序要地主到場，竺女再找江姓、張姓男子幫忙照顧陳翁，並承諾事成給予分紅。

陳翁去年十二月廿七日跌倒撞到頭送醫，隔天出院回苗栗家裡休養，竺女於廿九日再和同夥跑到苗栗載走陳翁，分別帶往竹南、湖口地政事務所辦理土地所有權狀換發、印鑑證明補發及申請土地登記謄本。

檢警查出，陳翁被竺女帶走後，在大甲、沙鹿及清水鄉鎮旅館投宿，竺女為控管陳翁行蹤，指示張男全程看管，今年一月八日入住由江男提供的清水住處，命張男和陳翁同房睡，任由有身障、身體虛弱的陳翁睡地板，前後拘禁人身自由十天。

今年一月八日竺女和陳翁衝突，竺女以徒手及拿掃把把對方痛毆一頓，當晚再出腳朝陳翁頭部、胸腹猛力踩踏，隔日凌晨張男驚覺陳翁失去意識，送醫才知肋骨斷了好幾根、左肺扁塌及大量內出血死亡，竺女擔心東窗事發，從逃生梯溜掉事後落網。

檢方認定竺女非法剝奪身心障礙者行動自由達七日以上，依傷害致死罪起訴，全案將由國民法官審理；另依妨害自由等罪起訴江姓、張姓同夥。