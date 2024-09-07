不得任公務員！新北3小學校長營養午餐採購涉貪 懲戒法院一審判免議

新北市3間國小前校長因任內在校園營養午餐採購案中涉貪，遭送辦判刑、解聘並移送懲戒，懲戒法院第一審認為，3人遭判貪汙罪確定，受褫奪公權宣告，本案已無處分必要，遂判免議。

判決指出，埔墘國小前校長吳玉美、樹林國小前校長葉振翼、蘆洲國小前校長柯份等3人，任內辦理學校中央餐廚或外訂餐盒採購案時，為牟取私利，違背職務收取歐克食品、金馬食品、正午味盒餐等營養午餐廠商賄款，嚴重損害校長及教育人員聲譽，明顯違反公務員服務法、貪汙治罪條例等法。

吳玉美在2004年8月1日起擔任埔墘國小校長，任內洩漏採購評選委員名單、招標文件等資料，使歐克公司、正午味公司得標埔墘國小營養午餐採購案，吳玉美後續共收受2家公司賄款56萬6000元。

葉振翼在2004年8月1日起擔任樹林國小校長，任內在辦理營養午餐採購案時勾選對金馬公司較友善的評選委員，在金馬公司供餐發生違失時，採取較輕處罰，後續收受金馬公司7萬元賄款。

柯份在2005年8月1日起擔任蘆洲國小校長， 任內在辦理營養午餐採購案時勾選對金馬公司較友善的評選委員，在歐克公司供餐發生違失時，採取較輕處罰，後來陸續收受歐克公司36萬1000元賄款。

3人遭送辦時，在偵查中曾經羈押，涉案情節重大，2012年1月先行停職，今年2月16日正式解聘。3人涉貪部分經新北地院、高等法院、最高法院判決，最高法院撤銷發回更審後，高等法院依貪汙治罪條例之不違背職務收賄罪判吳玉美徒刑2年、褫奪公權1年，葉振翼徒刑3年6月、褫奪公權2年，柯份徒刑4年，褫奪公權2年，最高法院駁回上訴後，全案確定。