桃園警抓改裝車抓到「炸街車」...超高噪音118分貝 民眾：以為是戰車

桃園市龍潭警分局昨晚於市區設立了路檢點及臨時噪音檢驗站，共攔查了17輛疑似改裝的汽、機車，其中有11部車輛噪音超標，其中28歲的郭姓男子改裝汽車分貝118分貝，昨晚總計裁罰3萬3000元。

龍潭警分局於昨日晚間配合環保局執行靜桃專案及防制危險駕車勤務，針對改裝車最常出沒的龍潭市區、人潮密集的北龍路、大昌路與中興路周邊採機車機動攔檢方式攔查，並設立了路檢點及臨時噪音檢驗站。

警方表示，勤務中攔查的17輛疑似改裝車輛，對11輛噪音車輛祭出罰單，總計裁罰金額計3萬3000元，其中1輛「炸街車」，發出轟隆隆的巨響，連街道都隨之震動，當場遭取締小組攔查，經噪音檢測值出爐，竟然高達「118分貝」。

現場有人形容，聽到該巨響以為是軍事演習聽到裝甲戰車的聲音，環保局人員表示，這是實施「靜桃計畫」以來，在龍潭區測到的最高噪音分貝值的車輛，現場依噪音管制法由環保局裁罰1800元至3600元罰鍰，事後將召回檢驗，直到改善為止。

龍潭警方在平日巡邏、交通稽查時發現噪音車輛，也會主動攔檢並錄影拍照蒐證，事後再函文報請環保局後續強制檢測，經過審核確認有改裝，便通知車主到場實車檢驗開罰。統計「靜桃專案」自去年6月至今共查報噪音車輛906部，環保局受理518部，噪音超標開罰132件，警方嚴厲執法，絕不放過任何打破龍潭安寧的不法車輛。