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新北營養午餐弊案定讞...3校長不得任公務員 懲戒判免議

中央社／ 台北7日電

新北市營養午餐回扣案，時任校長吳玉美、葉振翼、柯份遭移送懲處，懲戒法院第一審審酌3人遭判貪污罪確定，不得再任公務員，相當於公懲法最重的免職，判決免議，可上訴。

檢方起訴指出，11家營養午餐供應商負責人或職員從民國91年起至100年行賄新北市部分小學、中學及高中校長、總務主任及負責學校營養午餐採購案評選的內聘、外聘評選委員，希望藉此得標或完成標案。

刑事部分，台灣高等法院更二審判決，時任埔墘國小校長的吳玉美2年徒刑、時任樹林國小校長葉振翼3年6月徒刑、時任蘆洲國小校長柯份4年徒刑，褫奪公權1年至2年不等；經上訴，最高法院今年1月間駁回上訴，全案定讞。

吳玉美等3人遭移送懲處，懲戒法院第一審指出，公務員懲戒法規定，賦予懲戒法院於審理過程，依受褫奪公權宣告確定的被付懲戒人違失情節等個案情形，而為有無受懲戒處分必要的判斷餘地。

懲戒法院第一審合議庭認為，3人因貪污犯行遭判刑確定及褫奪公權，又遭解聘，依公務人員任用法均已不得任用為公務人員。

合議庭指出，懲戒訴訟的目的主要在於確認被付懲戒者是否適任公務員等，因公務員涉貪污遭判有罪判決確定，任用後應予免職並不得再任用為公務員，其法律效果相當於現行公懲法法律效果最重的免職處分。

審酌3人違失行為，合議庭認為，嚴重扭曲公務員的價值觀，本應責難，判處3人撤職並停止任用3年為適當，但參酌相關規定的法律效果，認為對3人再為懲戒已無實益，而無受懲戒處分的必要，因此判決免議，全案可上訴。

新北市營養午餐收回扣案，台灣高等法院更二審判決，時任蘆洲國小校長柯份4年徒刑，褫奪公權1年至2年不等。圖／聯合報系資料照片
新北市營養午餐收回扣案，台灣高等法院更二審判決，時任蘆洲國小校長柯份4年徒刑，褫奪公權1年至2年不等。圖／聯合報系資料照片

公務員 回扣 小學 營養午餐 貪污

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