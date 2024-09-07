卡到鬼？馬防部少尉夜闖女官寢辯「中邪」 遭命退伍、賠235萬

時任陸軍馬祖防衛指揮部曾姓少尉排長去年自陸軍官校畢業才1個多月，受訓時半夜闖入女官寢被記兩大過退伍，軍方要他清償不適服賠償金235萬2236元，曾辯稱當時「中邪」才恍惚，女友也稱他之前在馬祖卡到鬼；法院不採信，認為曾釀國家培育軍事人才損失，判他應全額給付，可上訴。

馬防部控訴，曾男以軍費生就讀陸軍官校，2023年7月1日畢業任官，應服法定役期10年至2033年7月1日止，他卻於「步訓部受分科訓期間，私自進入女官寢室」被記兩大過，再經國防部核定「不適服現役」退伍。

馬防部指出，曾男未服滿法定役期118月，依退賠辦法規定，曾應賠償「兩倍」就讀預備學校，以及接受基礎教育、分科專長教育、國外受訓及全時進修期間，所受領公費待遇、津貼及訓練費用，主張曾應清償不適服賠償金235萬2236元。

曾男抗辯稱，2023年8月7日當天自己疑似「中邪」受驚嚇導致精神恍惚，暫時欠缺判斷事理能力才會誤闖女性官兵宿舍，絕非蓄意或有計畫為之，也提出就診紀錄佐證，當時涉犯刑事妨害自由也經檢方不起訴，認為自己陷於類似精神耗弱才誤闖。

曾也說，他讀軍校時循規蹈矩，沒有任何有辱軍人情事，軍方卻僅因他單一偶發事件記兩大過退伍，違背平等原則，也爭執軍方要他賠償「兩倍」違約金過於嚴苛，自己還得扶養長輩，請求法院駁回。

台中高等行政法院查，依軍方內部調查，曾男2023年8月7日凌晨1點多溜進女官寢，被逮獲時還說「看到女官寢沒關，好奇進入」、「什麼都不記得」。當天安全軍官也說，把曾帶下樓時其精神正常，後才又哭又笑情緒激動。曾的女友則說，事後帶曾男去收驚，師父說他在馬祖卡到鬼。

法院比對軍方多人證詞，認為曾男事發前後能和女友正常溝通，闖入女官寢發現有人查舖時，還可躲到天花板夾層，被抓到當下精神也正常，認為他辯稱短暫失去控制力，是其1人空言主張。