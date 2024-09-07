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三重租客衝突持尖刀刺死52歲套房室友 殺人罪判刑8年
在外租房的25歲楊姓男子不滿遭52歲室友王姓男子欺負，去年10月持三稜刺刀猛刺王男3刀，送醫搶救仍宣告不治，新北地院日前依殺人罪判刑8年，可上訴。
判決指出，現年25歲楊姓男子因在KTV與餐廳從事服務人員，在新北市三重區與52歲室友王姓男子是分租套房室友，楊男不滿曾遭王男推擠與攻擊懷在心。
去年10月，楊男準備出門上班又遇到王男，不滿王先出口嗆聲，還動手打人，楊被激怒情緒失控，掏出隨身攜帶的尖刀反擊從包包裡拿出三稜刺刀朝王的胸部、腹部各刺1刀，王負傷逃離時，又朝其背部再刺一刀。
王男因左肺及右側髂動脈、靜脈銳器傷，導致氣血胸、腹腔內大量出血，送醫搶救仍宣告死亡。新北地院日前依殺人罪判處楊男8年刑期，仍可上訴。
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