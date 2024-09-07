桃園某旅行社以假政府標案為誘餌 訛詐3人投資5260萬

劉男為桃園一家旅行社負責人，涉嫌以投資政府旅遊標案，保證有14％以下高獲利為謊，詐騙3人5260萬元。被害人發現異樣串連向淡水警方報案，案經警方追查1年5個多月。上個月26日兵分7路於桃園逮捕劉、林、古、黃4嫌依法送辦，並向法院聲請裁定扣押劉、林兩人名下財產共計2千萬，以保全日後追徵犯罪所得。

據了解，劉姓男子（49歲）有多項前科，是桃園市平鎮區一家旅行社負責人，去年劉男夥同林男（44歲）、古男（40歲）、黃女（36歲）以投資政府旅遊標案「可保證獲利9％至14％」、「曾代辦世大運選手出國機票」為謊，誘得3名被害人投資共計5260萬元（其中一名被害人受騙金額高達2900多萬）。

去年3月3名被害人未見劉的標案內容，詢問劉、林2男對標案執行狀況，卻被含糊回覆，3名被害人直覺有異各自上網調查，發現所投資政府標案，劉根本就沒參加投標，3人遂串聯自救向淡水警方報案提告詐欺。

警方受理追查1年5個多月，上個月26日見時機成熟，由桃園地方檢察署檢察官指揮新北刑大偵六隊、淡水警分局、林口警分局兵分7路，同步於桃園多處搜索、拘捕劉、林、古、黃4嫌，查扣相關證物一併帶回查辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法送辦，檢察官複訊裁定劉、林兩男各3萬交保候傳，劉、其餘兩人無保請回，另查兩輛汽車、一棟

經檢警認時機成熟，對該吸金集團執行搜索、拘捕及保全追徵扣押，一舉查獲集團成員，並向法院聲請裁定扣押劉、林兩人名下財產（汽車、房屋、現金、保單）共計2千萬，以保全日後追徵犯罪所得。