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新園鄉長競選影射黃昭展開賭盤被告 法院判賠20萬、臉書刊判決文
屏東縣新園鄉長方冠丁前年競選連任時，曾在公開造勢場合，影射台聯黨前秘書長黃昭展開賭盤影響選舉，黃憤而提告誹謗並求償100萬元。屏東地院審理後認定方冠丁犯行成立，判處拘役59天可易科罰金，另應賠償黃20萬元，並於新園鄉3個臉書社團公開刊登屏東地院刑事判決全文。
方冠丁前年競選新園鄉長連任，在新園鄉新惠宮前舉辦造勢活動時，指出黃昭展「開一個賭盤，賭一個博、賺一個錢，拍拍屁股又回去了」，以開賭盤方式影響選舉幫忙競爭對手。
黃昭展得知後憤而提告，強調他不曾因賭博被司法單位搜索，方的言論對他是很大的侮辱，侵害他的名譽，求償100萬元，並要求方在「新園好厝邊」、「新園鄉大小事」、「新園好逗陣」等新園的臉書社團公開刊登刑事判決全文，回復他的名譽。
方冠丁辯稱，黃在替競爭對手站台時先對他提出攻擊，他才會發表該言論，並無誹謗意圖。而黃提出的民事求償100萬元金額過高，另外地院刑事判決文在司法院公開網站可以查閱，沒必要公開刊登於臉書社團。
屏東地院審理後認為，方在造勢晚會的言論，讓在場不特定多數人聽聞，對黃昭展名譽造成損害。丁除應賠償20萬元外，應以相當方式澄清、平衡，回復黃的名譽，在臉書社團刊登刑事判決全文，無須負擔任何費用，屬對方的侵害最小並得兼顧回復黃昭名譽適當處分，尚稱允當。
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