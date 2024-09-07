影／機車座墊上簽文件 三峽警路過一看不對勁折返逮車手

鄭姓詐欺犯剛假釋出獄又重操舊業當車手，這個月5日鄭與被害人相約新北市三峽區溪東路面交20萬，轄區警巡邏經過，發現被害人在騎樓一輛機車座墊上簽文件，立即折返回來盤查，人贓並獲當場逮捕鄭男，依法送辦。

據了解，詐欺車手鄭男（25歲）4年前涉詐遭逮移送地檢署偵辦，經法院審理依詐欺、洗錢等罪判刑5年。2020年鄭入監服刑，原定明年（2025年）11月服刑期滿，因鄭在獄中表現良好獲得假釋，近期才剛出獄。不料，日前鄭男因缺錢花用，透過臉書徵才又「重操舊業」，遭警逮捕。

據悉，這起案件，是一名郝姓被害男子（56歲）今年8月誤信詐團臉書廣告，點擊加入投資群組，一名自稱「葉教授」的男子誆以「做慈善事業投資」、在群組內分享賺錢照片，誘得郝男下載投資APP，並陸續匯款24萬元投資。

詐團放長線釣大魚，刻意讓郝成功出金3次，郝深信不疑欲加碼投金。這個月下午1時許，郝男與車手鄭男相約在新北市三峽區溪東路一騎樓上，由郝直接交付20萬元給鄭男。正當郝在機車座墊上簽屬「投資文件」轄區警巡邏經過發現不對勁，折返回來趨前盤查。

警質問「為什麼在這邊簽？投資操作協議書，你是什麼投資？」只見鄭男臉色慌張說不出話來，吞吐回了句「是對方要投資的」警見鄭男一臉心虛立即拆穿，鄭男才坦承是取款車手，警一查赫見他才因案假釋出獄，當場上銬逮捕。