距家100公尺煙一直飄進來 台南婦二度到宮廟折香倒水下場慘

家住台南新營林姓女子不滿距家約100公尺的宮廟燒香產生的煙會飄進住家，影響其健康，今年1月間兩度將香爐內10多支線香拔掉折斷，丟棄在廟後方榕樹下，甚至還倒水到香爐內，氣的負責人提告，台南地院認她犯毀損他人物品罪共2罪，應執行罰金5千元。

宮廟負責人認林女將香爐內香拔除折斷丟並倒水入香爐內，對神明不敬，所為另涉犯侮辱宗教建築物、妨害祭禮罪嫌而提告。

檢方認為，刑法第246條保護法益為宗教信仰自由，行為人主觀須有褻瀆他人所信仰宗教、祀典之故意，始能成立該罪。如非故意，例如妨害他人深夜舉行高音量的宗教儀式，或針對行宗教儀式者個人所為的攻擊行為，並無褻瀆祀典意思，不成立此罪。

檢方指出，林女因認宮廟燃香產生的煙，影響其健康而有拔香、倒水行為，尚無從認是欲褻瀆他人所信仰宗教、祀典，與刑法第246條要件不合。