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距家100公尺煙一直飄進來 台南婦二度到宮廟折香倒水下場慘

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

家住台南新營林姓女子不滿距家約100公尺的宮廟燒香產生的煙會飄進住家，影響其健康，今年1月間兩度將香爐內10多支線香拔掉折斷，丟棄在廟後方榕樹下，甚至還倒水到香爐內，氣的負責人提告，台南地院認她犯毀損他人物品罪共2罪，應執行罰金5千元。

宮廟負責人認林女將香爐內香拔除折斷丟並倒水入香爐內，對神明不敬，所為另涉犯侮辱宗教建築物、妨害祭禮罪嫌而提告。

檢方認為，刑法第246條保護法益為宗教信仰自由，行為人主觀須有褻瀆他人所信仰宗教、祀典之故意，始能成立該罪。如非故意，例如妨害他人深夜舉行高音量的宗教儀式，或針對行宗教儀式者個人所為的攻擊行為，並無褻瀆祀典意思，不成立此罪。

檢方指出，林女因認宮廟燃香產生的煙，影響其健康而有拔香、倒水行為，尚無從認是欲褻瀆他人所信仰宗教、祀典，與刑法第246條要件不合。

台南地院審酌，林女任意毀損宮廟香爐內焚燒中線香，欠缺尊重他人財產法益的法治觀念，行為不當。惟念她無犯罪前案紀錄，兼衡她犯本案動機、目的、手段、毀損財物價值，事後否認犯行，且迄未與負責人達成和解，獲得原諒等一切情狀。法官認她犯毀損他人物品罪，共2罪，各處罰金3千元，應執行罰金5千元，可上訴。

台南地院指出，林女任意毀損宮廟香爐內焚燒中線香，欠缺尊重他人財產法益的法治觀念，行為不當，認她犯毀損他人物品罪，共2罪，應執行罰金5千元。圖／本報資料照
台南地院指出，林女任意毀損宮廟香爐內焚燒中線香，欠缺尊重他人財產法益的法治觀念，行為不當，認她犯毀損他人物品罪，共2罪，應執行罰金5千元。圖／本報資料照

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