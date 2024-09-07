行人死亡不減反增 交通部喊「增見警率」基層炸鍋轟：芭樂政策

交通部近日舉辦道安記者會，也是新任交通部長陳世凱上任後的首場記者會，經統計上半年行人死亡數較去年同期不減反增；陳世凱會中表示，9月起將加強執法、增加見警率。對此，台灣警察工作權益推動協會不滿表示，新任交通部長顯然沒有交通政策規畫專業，交通法規修法過程處處妥協寬鬆，成效問題並非見警率能解決。

台灣警察工作權益推動協會在臉書發文，指新任交通部長政策方向錯誤，其一為交通法規修法過程處處妥協寬鬆，成效問題並非見警率能解決；第二，政策不是打電動，拒絕不科學而盲目的政策調整；第三，自己要開芭樂政策，基層不幫埋單。

台灣警察工作權益推動協會表示，去年底至今年初對於交通檢舉範圍、規範有大幅度修改，過程因社會各界認為衝擊過大，最終採取軟性修法，但該會多次呼籲應堅定修法方向，而非一直妥協，否則基層執法將無所適從，現在成效不如預期，交通部不回頭檢視當初修法與政策問題，反而質疑見警率跟執行問題，這就是我國交通政策最大的問題。

台灣警察工作權益推動協會也說，交通部就目前數據認為事故傷亡人數變動不如預期，所以每年下降5％目標將提高至7％，但修法時處處妥協、警察人力不足與工時過長的問題沒有解決，還妄想要提升政策成效，執法資源、人力跟法律基礎要從何而來？

台灣警察工作權益推動協會表示，執法強度與交通事故間並沒有必然關係，執法只能壓制交通出於用路人的動態性風險，但交通事故也涉及道路規畫本身的既有風險，在教育、工程沒有顯著改善前，盲目增加人力負擔，不過是在虛耗資源，更是極度不專業。

台灣警察工作權益推動協會說，為達到賴清德總統2030年交通事故死亡人數降低50％，所以調整成每年7%的目標，這就是我國公務體系績效制度充滿問題的典型案例。總統自己誇下海口，沒有衡量與解決政策現實、法律制度需求、資源與人力問題，還是訂出50%目標，這種只是在選舉時博眼球的芭樂票，為什麼基層應該達到？