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爆偷拍醫院病人私照 前護理師是「真凶」

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導

前護理師黃姓男子涉嫌將病患私密照片PO上網路，昨遭起訴。圖／聯合報系資料照片
前護理師黃姓男子涉嫌將病患私密照片PO上網路，昨遭起訴。圖／聯合報系資料照片

台北慈濟醫院一名黃姓前護理師在ＰＴＴ發文指控，有護理師竟趁病患麻醉期間，偷拍攝病患的隱私部位，台北地檢署查出，發文者竟然就是偷拍的黃姓男護理師，昨依涉及妨害性隱私等罪將黃男起訴。

二○二三年十一月至今年四月間，黃男任職於台北慈濟醫院開刀房，擔任護理師，今年四月廿三日他以暱稱「阿肥」在ＰＴＴ爆料，指院方疑出現護理師偷拍病人私密照，還在病患麻醉期間圍觀及搓揉病人的生殖器及胸部，引發熱議。

台北慈濟醫院獲悉後立即啟動調查，追查照片來源與拍攝動機，報請警方協助調查。警方查出黃男涉嫌重大，搜索黃男的醫院宿舍，查扣手機、筆電、平板等證物，警方在黃男手機裡發現有近卅張經馬賽克模糊的私密照片，黃男辯稱是「教學研究」使用。

起訴指出，去年十二月廿六日晚間，黃男私自用手機偷拍病患裸露胸部的手術過程照片，再於今年四月廿三日在ＰＴＴ發文張貼「爆卦，台北慈濟護理師偷拍病人私密照」貼文，指稱「當你在全身麻醉時，知道自己的身體被做了什麼嗎？」

黃男進一步表示，除了大家手機都有你的私密照以外，連小女孩小男孩的裸體也沒有被放過，為此感到無比惡心，所以在離開前必須說出這些事實，接著貼出三張病患下體及隆乳的私密照，引發軒然大波。台北慈濟醫院原本也對黃男提告業務洩密，後來撤告。

偷拍 慈濟 護理師

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