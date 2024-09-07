曾幫雞排妹打官司 名律師洩密詐團收高額報酬遭收押

補習班老師、律師陳克譽。圖／聯合報系資料照片 曾替雞排妹鄭采勻控告網紅陳沂的律師陳克譽，被控在為詐騙集團辯護時，將偵查秘密洩漏詐團高層掌握，行徑有如律師鄭鴻威翻版，昨天遭警方搜索約談到案，台北地檢署檢察官陳怡君複訊後，認為陳克譽有串滅證之虞，且全案有共犯未到案，向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，檢方在偵辦一起詐團案時，從LINE通訊軟體發現陳克譽洩密，陳克譽在偵訊時面對檢警提示證據，自知法網難逃，只好坦承犯行，並稱將偵查中資料洩給詐團可獲「豐厚報酬」，希望能交保，但檢方認為恐有其他律師涉案，為避免串證，決定聲押。

警方掌握情資，陳克譽曾是補教名師，不少門生也在當執業律師，他平常交遊廣闊，常與同行或黑幫人士出入東區高檔酒店，消息相當靈通，早在檢警發動偵查前，他已聽聞「最近可能會有事」，然而就在他四處透過管道打聽之際，檢警就持搜索票上門，讓他措手不及，專案小組查扣手機鑑定，釐清有無其他共犯。

檢警調查，陳克譽不僅擔任詐團軍師洩密，還疑與其他律師「認養」黑道堂口給予法律諮詢，只要黑道成員出事被拘捕，堂口或分會的領袖就會打電話尋求救濟，前陣子四海幫前往忠孝東路砸毀由竹聯幫靜安會入股的酒店，引發轄區警方重視，相關涉案人欲投案前，曾試圖找可信賴的律師「諮詢」，陳克譽也是口袋名單。

今年四、五月間，有詐騙集團透過打電話「猜猜我是誰」手法向不特定民眾行騙，詐團取得犯罪所得後，將款項轉換成虛擬貨幣，再將虛擬貨幣換成現金，由車手提領。一名黃姓車手被抓後，詐團委請陳克譽陪偵，藉此「監視」是否有咬出上游，以免組織被瓦解，陳克譽打電話通報詐團高層「沒事」，過程全被檢警攔截，成為洩密鐵證。