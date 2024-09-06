高虹安、陳重文涉貪...15年來貪瀆起訴逾1.5萬人 最高檢：定罪率77.7%
為實現廉能政府目標，各地檢署全力檢肅貪瀆案件。最高檢察署公布，自民國98年至113年7月止，各地檢署共受理貪瀆案件1萬2000件，起訴1萬5623人，定罪率為77.7%。
為達成聯合國反貪腐公約施行法的積極加強落實各項反貪腐法制及政策等規定，行政院於98年7月核定「國家廉政建設行動方案」，法務部也訂頒「檢察機關執行肅貪行動方案實施要點」，努力實現廉能政府的願景。
根據最高檢察署資料顯示，自98年7月「國家廉政建設行動方案」上路後，至今年7月底為止，近15年來，各地的地檢署共受理貪瀆案件1萬2000件，其中起訴5383件，起訴的被告達1萬5623人，經法院判決有罪確定的定罪率高達77.7%。
以近年來的矚目案件為例，民眾黨前新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，案經北檢112年8月起訴；北院今年7月依貪污治罪條例判處高虹安有期徒刑7年4月。
此外，國民黨台北市議員陳重文涉嫌施壓北市社會局租用台智光網路服務，再設公司承接採購案，藉此圖利自己新台幣321萬元，經北檢今年7月依貪污治罪條例起訴，現由台北地方法院審理中。
除常見的政治人物涉貪瀆案外，連年來也傳出軍官涉被利誘並接受中共勸降；時任陸軍步訓部上校主任向德恩被中共吸收，多次收賄並簽署投降承諾書，案經高雄地檢署111年11月起訴，向德恩已於去年12月判刑7年6月定讞。
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