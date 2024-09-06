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賣新冠快篩試劑沒出貨推稱遭檢方拘留 五旬男被判9年4月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣賴姓男子2021年11月到2022年6月，先後在網路、社團LINE群組販售手握式暖暖包及新冠肺炎快篩試劑，聲稱「跟我做生意不用擔心…因故未出貨，會在3個工作天內退還款項。」有8人匯款僅一1收到部分貨品，都沒退款，7人憤而提告。彰化地院審結，依詐欺取財罪判處賴男有期徒刑9年4月。可上訴。

判決書指出，賴男成立公司，2021年11月在社群網站登載販售暖暖包的照片，一名陳姓女子訂購2510盒，匯款72萬多元，多次聯繫賴男仍未收到貨，始知受騙。賴男的公司未申請進口快篩試劑，卻趁新冠疫情期間各界急需快篩試劑，他化名「賴爺爺」加入兩個逾百人的社團LINE群組，2022年5月到6月間發文聲稱有兩款快篩試劑，7個工作天內免費送到，有7人訂購，一家公司付款24萬多元僅收到3萬多元的快篩試劑，其餘人匯款沒收到貨品。

賴男在LINE群組發布「＃到獲＃出貨啦，讓大家久等了！今年的貨終於到了！…覺得等太久想取消訂單的，向您說聲抱歉！請至官方LINE取消訂單並提供原匯款人資料，通常在三個工作天就會完成退費匯款。」、「跟我做生意不用擔心，會按出貨單日期出貨、如果因故無法出貨，會在3個工作天內退還款項。」一名蔡姓男子較低價少量訂購，收到快篩試劑即追加下單並如數匯款195萬多元，沒收到貨物。

賴男辯稱，這都是正常商業買賣行為，屬於債務尚未履行，因為2022年5月22日前都正常供貨，被檢察官逮捕拘留，隔天剛好是出貨的時間，被害人聯絡不上他，且公司沒人，才認為他失蹤，並凍結他個人及公司帳戶，也因此沒辦法付款給上游廠商或退錢給客戶，交保出來後沒辦法解除公司帳戶的警示。

法官審酌賴男時值壯年，不循正途牟利，騙取多數被害人的信任，詐騙所得達382萬餘元，造情節匪淺，所生危害非輕，又否認犯行等情，定應執行9年4月徒刑。

賴姓男子成立公司經營項目繁多，沒申請進口新冠快篩試劑卻在LINE群組販售，詐騙382萬多元貨款，彰化地方法院依詐欺取財罪判處他有期徒刑9年4月。記者簡慧珍／攝影
賴姓男子成立公司經營項目繁多，沒申請進口新冠快篩試劑卻在LINE群組販售，詐騙382萬多元貨款，彰化地方法院依詐欺取財罪判處他有期徒刑9年4月。記者簡慧珍／攝影

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