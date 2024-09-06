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軍情局退役上校張超然捲共諜案...自稱「台灣第一特務」 判刑結果出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

軍事情報局退役上校張超然被控接受大陸廣東省國安廳對台情蒐人員吸收，違反國家安全法發展組織罪，檢方依國安法起訴張、軍情局退役少將岳志忠、退役上校周天慈、王大旺。張自稱是「台灣第一特務」否認犯罪，台北地院審理，昨判張有期徒刑一年六月。

同案，合議庭判周天慈有期徒刑一年二月，岳志忠是未遂犯判刑十月，王大旺因犯罪嫌疑不足獲判無罪。本案可上訴。

法院審理時，張曾表示如果他洩漏任何情報「寧願被槍斃」，還說「我是民進黨的」，表示一九八九年奉派前往大陸蒐集情報「我是第一個去中國的情報員」，他從來沒有出賣過國家任何一份情報。

張超然稱，他絕對沒有出賣國家利益，檢調二００三年就開始對他施以監聽，監聽到辦案收網時已經長達十七、十八年，如果真的違法早就被法辦。

台北地檢署指揮調查局國家安全維護工作站查辦「共諜案」，查出張超然、周天慈二０一三年退休後，邀傅姓軍情局退役上校赴大陸，張超然曾親自陪同傅搭機前往，並在當地面會大陸國安人員談事。

二０一六年至二０一八年，張超然、周天慈再約岳志忠前往大陸，曾經三人同行，之後岳也單槍赴會與大陸人員見面，受周天慈的託付交付情報工作人事文件，此外，張超然、周天慈於二０一六年、二０一七年還引介一名王姓軍情局退役上校去大陸。

檢調二０二０年十月搜索、約談張超然、岳志忠、周天慈、王大旺，張移送複訊時喊冤，不過，檢方複訊後將張聲請羈押禁見獲准，羈押滿四個月依國安法起訴全案，張移審時以卅萬元交保，並長期限制出境。

軍事情報局退役上校張超然被控接受大陸廣東省國安廳對台情蒐人員吸收，違反國家安全法發展組織罪。圖／本報資料照片
軍事情報局退役上校張超然被控接受大陸廣東省國安廳對台情蒐人員吸收，違反國家安全法發展組織罪。圖／本報資料照片

國安法

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退役上校張超然捲共諜案自稱「我民進黨的」 國安法判1年6月

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