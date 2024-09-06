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五楊高速公路噪音案獲勝訴 高公局提3說明：願和解或提撤銷訴訟

中央社／ 台北6日電

新北市環保局認定五楊高速公路噪音影響居住安寧，高公局提起行政訴訟並求償改善費，二審獲勝訴。高公局今天說，經研議為機關間糾紛，高公局北分局可配合和解或提撤銷訴訟。

高速公路局針對判決提出3項說明，高公局表示，提賠償訴訟原意，是希望提醒環保機關在處理類似案件時能更加謹慎周詳，避免誤判，造成隔音牆過度設置。

其次，高公局說，經研議認定訴訟案是機關間的糾紛，如果新北市環保局有意願，可遞狀向法院提出由雙方協商請求，高公局北區養護工程分局可配合和解或提撤銷訴訟。

至於原規劃而未設置隔音牆部分，高公局說，考量前次噪音量測至今已有一段時間，且近來林口地區發展迅速，鄰近道路交通流量也有增加的趨勢，可另案由高公局北分局與環保局就噪音進行複測共同研商後妥善處理。

這起爭議主要是新北巿某社區居民指出，受鄰近的五楊高速公路噪音影響居住安寧，環保局監測噪音認超標，發函令高公局改善。高公局北分局先提訴願決定遭駁回後，提起行政訴訟。

噪音 環保局 高公局 高速公路

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