打擊不法業者！金門縣府查緝私劣菸酒 查獲多件非法菸品扣留360包菸

為保障消費者權益，並有效打擊不法業者非法產製、販售私劣菸酒，財政部發函各地方政府，要求在9月2日至4日辦理私劣菸酒專案查緝，金門縣政府今天表示，經會同相關機關展開多項稽查行動，成功查獲多件違法案件，將進一步強化轄內菸酒市場的管理。

在此次專案期間，金門縣政府會同衛生局、警察局、國稅局、調查處及查緝隊等相關機關，對轄內菸酒販賣業者與酒製造業者進行全面稽查，總計稽查了29家菸酒販賣業者及1家酒製造業者，並抽驗了4包菸品，將送請菸製造業者鑑定真偽。

據了解，除了市面稽查行動外，第九岸巡隊也在料羅商港加強查緝，成功查獲4起寄運免稅菸品案件，共扣留360包菸品，市值達4萬6700元。這些非法菸品已經依相關規定進行扣留，並移送金門縣政府釐清案情進行裁處。

金門縣政府表示，販售私劣菸酒不僅侵犯消費者權益，還對國內合法菸酒市場構成嚴重威脅。此次專案查緝行動，不僅是對不法業者的強烈警告，更是為維護市場秩序與保護合法業者的權益。金門縣政府呼籲業者遵守相關法規，確保所販售的菸酒產品合乎法規。

金門縣政府也呼籲消費者，如發現可疑的菸酒產品，或懷疑有私劣菸酒販售行為，可檢附具體事證，向金門縣政府檢舉，縣府將持續與相關機關合作，嚴格打擊任何涉及非法產製、販售私劣菸酒的行為，確保市場公平競爭與消費者的健康與安全。

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