書記官收6萬6千元偽造遺囑...詐取獨居老人6000萬不動產 貪汙罪羈押禁見

檢警偵辦不法集團利用偽造代筆遺囑向地政機關詐取繼承獨居老人的不動產過戶案，昨天傳喚、拘提涉案的新北地院書記官游立綸等26人到案，訊後，檢方認游犯罪嫌疑重大，依貪汙收賄、違反個資法罪嫌聲押游，台北地院審理，裁定准押。

裁定書指出，游涉犯公務員非法蒐集及利用個資罪、洩密罪、貪汙違背職務收賄罪，犯罪嫌疑重大，依卷內事證，游就是否收受轉交賄款於檢調偵查時否認犯罪，到法院訊問時，才坦承收受6萬6000元現金，有勾串證人或共犯、湮滅證據之虞。

裁定書說，審酌游立綸身為公務員，明知不得違法查詢個資交付他人，卻仍將查詢所得交付他人為不法用途等，裁定游羈押禁見。

2023年11月，台北市政府地政局向檢方檢舉，指有不法集團偽造代筆遺囑，進而詐騙獨居老人不動產，檢警調組專案小組查辦。

專案小組今年7月發動搜索，拘提多人到案，昨天再傳喚、拘提共26名涉案人，也搜索游立綸服務的新北地院書記官辦公室，查獲證物。

檢警調查，游立綸涉嫌協助詐騙集團查詢被害人的個資，於得知有獨居老人過世後，利用涉案戶政人員幫忙查詢有無繼承人，資訊再提供給詐團運用 。

檢警發現，有6件代筆遺囑由律師蔡鴻燊所認證，繼而查出主嫌蔡尚岳經營的不動產開發公司有員工參與，作案手法是利用警察及戶政人員查詢個資後，指派業務員前往勘查被繼承人的不動產， 如發現無法聯繫繼承人，不動產即成為犯案標的。