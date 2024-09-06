詐騙集團呈現跨國性 刑事局滾動檢討打詐政策
刑事局今天表示，近年詐騙犯罪呈現跨國性等特質，政府打詐團隊持續努力，除推出打詐儀錶板，並滾動檢討詐騙犯罪情勢，提出對應政策與措施，且會加速推動各項具體打詐作為。
中國時報報導，國民黨立委王鴻薇透過警政署打詐儀表板發現9月3日詐騙總財損新台幣5億6000萬元，4日及5日各4億多元，質疑政府打詐預算愈編愈多，防詐成效卻低落。
對此，警政署刑事警察局今天發布新聞資料表示，詐騙犯罪近年有不斷升高趨勢，政府打詐團隊持續努力，並推出打詐儀錶板，把複雜數據以視覺化呈現易懂圖表，且縮短更新頻率，讓全國民眾及時獲取最新防詐資訊及瞭解治安狀況。
刑事局指出，統計去年打詐成果，共偵破詐騙集團1895件，比民國111年增加16%；查扣不法利得39.2億元，相較111年增77%。今年至今偵破詐騙集團1146件，查扣不法利得68.5億元。
刑事局表示，另主動蒐報下架涉詐騙廣告13萬餘則、停權涉詐LINE帳號逾3000筆、封鎖詐騙網站2萬餘組等，減少民眾接觸詐騙訊息風險，若無政府強力執行各項打詐作為，詐騙被害案件數與財損數將更高，報導政府打詐成效低落與事實不符。
刑事局指出，至於114年打詐預算編列73億元較往年增加，是因應打詐新四法通過後，針對設備、科技偵查等配套措施，都需編經費支應，設置相關配套措施目的，是為有效打擊日益複雜詐騙犯罪，才提列預算需求，屬合理且必要。
刑事局表示，因網路和科技金融迅速發展，詐騙犯罪呈現跨國性、迅速性、隱匿性的特質，全球皆面臨此類犯罪挑戰，警方積極正視此情形，會持續滾動檢討詐騙犯罪情勢，並提出對應政策與措施及廣納各界建言，加速推動各項具體打詐作為。
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