賴品妤掛3看板控藍立委廖先翔侵占國有地 不起訴確定
國民黨立委廖先翔於選舉期間，不滿同選區民進黨立委參選人賴品妤刊登看板指控他侵占國有地，提告違反選罷法，士檢給予不起訴處分。廖先翔聲請再議，昨天高檢署駁回確定。
士林地檢署不起訴處分指出，賴品妤於民國112年12月於選區陸續刊登3幅看板，刊登內容為「廖先翔侵占國有地最專業」、「廖先翔父子2代議員實績：關說索賄判6年、800坪非法莊園、假門牌竊電、佔國有地蓋停車場收租」。
廖先翔認為賴品妤刊登的看板內容不實，已損害他的名譽，因此提告賴品妤加重誹謗、公職人員選舉罷免法的意圖使人不當選罪。
士檢檢察官認為，依據賴品妤辦公室提出與廖先翔父子有關的司法判決及新聞報導，客觀上有資料來源，使人產生一般合理懷疑，可認刊登的看板內容尚非無據，縱因嚴詞指摘，也尚難認有故意傳播不實事項的惡意。
檢察官也指出，看板於選舉期間設立，內容事關公益而屬可受公評；基於選賢與能，協助選民監督候選人參與選舉活動，國家本應最大限度的維護人民言論自由，應由選民進行判斷，認為賴品妤罪嫌不足，給予不起訴處分。
廖先翔不服，向台灣高等檢察署聲請再議；經高檢署審查後，認為廖先翔聲請再議無理由，駁回再議，賴品妤獲不起訴確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言