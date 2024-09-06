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賴品妤掛3看板控藍立委廖先翔侵占國有地 不起訴確定

中央社／ 台北6日電

國民黨立委廖先翔於選舉期間，不滿同選區民進黨立委參選人賴品妤刊登看板指控他侵占國有地，提告違反選罷法，士檢給予不起訴處分。廖先翔聲請再議，昨天高檢署駁回確定。

士林地檢署不起訴處分指出，賴品妤於民國112年12月於選區陸續刊登3幅看板，刊登內容為「廖先翔侵占國有地最專業」、「廖先翔父子2代議員實績：關說索賄判6年、800坪非法莊園、假門牌竊電、佔國有地蓋停車場收租」。

廖先翔認為賴品妤刊登的看板內容不實，已損害他的名譽，因此提告賴品妤加重誹謗、公職人員選舉罷免法的意圖使人不當選罪。

士檢檢察官認為，依據賴品妤辦公室提出與廖先翔父子有關的司法判決及新聞報導，客觀上有資料來源，使人產生一般合理懷疑，可認刊登的看板內容尚非無據，縱因嚴詞指摘，也尚難認有故意傳播不實事項的惡意。

檢察官也指出，看板於選舉期間設立，內容事關公益而屬可受公評；基於選賢與能，協助選民監督候選人參與選舉活動，國家本應最大限度的維護人民言論自由，應由選民進行判斷，認為賴品妤罪嫌不足，給予不起訴處分。

廖先翔不服，向台灣高等檢察署聲請再議；經高檢署審查後，認為廖先翔聲請再議無理由，駁回再議，賴品妤獲不起訴確定。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

廖先翔 檢察官 賴品妤

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