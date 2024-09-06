嘉市一分局警員包庇德州撲克賭場被起訴 警局：收押停職中

嘉義市警局第一分局28歲羅姓警員被控2年多前包庇線上賭博，經營德州撲克賭場，市警局察覺有異主動報請嘉檢指揮查獲，嘉檢偵結，羅員坦承犯行，依包庇賭博等罪嫌起訴。警局說，羅姓警員收押停職，法院判決有罪確定依法免職。

檢方起訴說，羅姓警員2022年10月間起，與柳姓男子合夥開設實體德州撲克賭場，直到2月間供不特定賭客賭博，從中抽佣現金謀取不法利益，市警局發現羅姓警員異狀，報請地檢署指揮偵辦，蒐證多時，認為羅姓警員及柳男涉嫌賭博、洩密。

7月間指揮警方執行搜索，查扣相關事證，傳喚羅姓警員、業者柳男到案，檢察官令柳男3萬元交保，檢方表示，羅姓警員涉公務員洩密、包庇賭博、重利等罪，向地院聲押禁見獲准。案件起訴，昨天移審地法院，裁定原羈押禁見羅姓警員6萬元交保。

起訴書指出，某派出所羅姓警員（警專34期）2021年8月間，前往轄區熟識柳姓男子經營德州撲克賭場賭博，同年11月下旬，因嘉市準備展開賭博查緝專案，羅員告知柳男專案期間避風頭，不要開賭場。