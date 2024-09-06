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寄冥紙、假本票騷擾周玉蔻、徐巧芯！「社區女主委」想嫁禍鄰居下場慘了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

北市某社區管理委員會許姓女主委冒用鄰居名義，在本票上簽名、蓋印，再寄給媒體人周玉蔻、時任台北市議員徐巧芯等人騷擾，甚至有些議員還收到冥紙，最高法院依偽造有價證券罪將許女1年10月徒刑定讞。

許女曾參選過里長，而她擔任社區主委時，因與潘姓女住戶齟齬，她不滿遭對方提告，即偽刻潘婦印章，再冒用潘婦名義簽發13張本票，2022年初再把信件郵寄給時任市議員張茂楠、洪健益、戴錫欽、陳永德及媒體人周玉蔻，想嫁禍給潘婦。

許女又冒用潘婦名義偽造寄件人名條，再把寓意災厄的冥紙裝入信封內，寄送給台北市議員徐巧芯、許家蓓。許女接受警詢時，聲稱因有人受潘婦長年欺負、傷害、恐嚇及勒索，她因此寄給知名的政治人物，要陷害兩人，信件放冥紙的原因可能是拜拜、詛咒他們早死或倒楣，收信人之所以會寫這些政治人物，是因為他們「比較會追究」，找一些「無名小卒」恐怕就不了了之，她就是要借刀殺人。

檢警在張茂楠收到郵件郵票上，檢出了許婦的DNA，一審依行使偽造私文書罪判許女10月得易科罰金之刑，二審也認為本票沒有充作真正有價證券使用之意，她只是為了「嫁禍」，犯刑法行使偽造私文書罪，改判7月徒刑，不得易科罰金，但判決被最高法院撤銷發回更審。

更一審認為許女冒用潘婦名義寄含有本票、冥紙的信件給政治人物，企圖令潘婦遭追究相關行逕，造成潘婦的困擾，且對於社會良善風俗的危害不輕，至今未取得潘婦原諒或達成和解，犯後態度不佳。

另外，許女犯偽造有價證券罪、行使偽造準私文書罪，但一審認定許女犯行使偽造私文書罪，認事用法有違誤，撤銷改依偽造有價證券罪將許女1年10月徒刑；案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

時任台北市議員、現任立委徐巧芯（左圖）、媒體人周玉蔻收到許姓女子的惡搞信。圖／聯合報系資料照片
時任台北市議員、現任立委徐巧芯（左圖）、媒體人周玉蔻收到許姓女子的惡搞信。圖／聯合報系資料照片

北市 周玉蔻 徐巧芯 最高法院 議員

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