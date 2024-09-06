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國小學童玩「鬼抓人」 跳下舞台卻踩斷同學腿！高雄法官判責任一人一半

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄有國小學童在學校玩鬼抓人遊戲，不料2人接續跳下活動中心舞台，致首先跳下舞台的學童，遭後面跳下的同學踩斷右小腿骨。受傷學童的家長要求對方父母負連帶賠償責任，高雄地方法院認為2學童應各有付一半責任，判決壓傷人的學童及父母賠償6萬7000多元。

判決指出，去年5月4日中午，劉姓、張姓2學童和幾名同學，午餐後在學校4樓活動中心追逐，劉姓學童跳下舞台，張姓學童也跟著跳下，不料卻踩斷劉姓學童的右小腿骨，同學趕緊報告老師，將劉姓學童送醫。師追問原因，才知道他們玩鬼抓人遊戲出事。

劉姓學童在家休養1個月，家長計算醫療費、交通費、看護費及要求精神撫慰金，要求張姓學童及父母應賠償41萬餘元。

高雄地院簡易庭法官傳喚學校主任和老師出庭，確認張踩斷劉的小腿骨，但認為雙方各自負一半責任。法官認為，張姓學童的父母對兒子有保護及教養的權利與義務，且父母對他監督並無疏懈，但是，縱使有相當監督也會發生損害，認為張的父母應負連帶賠償責任，賠償6萬7000多元。全案可上訴。

國小學童玩鬼抓人遊戲，不料追逐中1名學童遭踩斷腿。示意圖（與本案無關）／記者林保光攝影
國小學童玩鬼抓人遊戲，不料追逐中1名學童遭踩斷腿。示意圖（與本案無關）／記者林保光攝影

小學 父母 舞台

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