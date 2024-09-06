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影／車牌失竊26年…被害人從少婦變阿嬤 高雄男酒駕被警揪出

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

王姓男子昨天凌晨3時許騎機車行經高市天祥一路與民族路口，因未開大燈，引巡邏員警注意，追查車號發現竟是一名黃姓婦人失竊26年的贓車牌；王拒檢逃800公尺在死巷就逮；警方查出王有酒駕行為，王稱車牌是在清空地拾獲，被依公共危險、竊盜等罪送辦。

三民二分局鼎金派出所警員李冠毅、林昱翔、林厚助，昨天凌晨3時許巡邏經過天祥一路與民族路口，發現32歲王姓男子騎機車未開大燈，警方在後先查詢車號，發現是黃姓婦人26年前失竊的贓車牌，欲趨前攔查，王卻加速逃逸。

王男沿路逃往左營區新莊仔路515巷，遇死巷無路可逃，被尾追而至的警方圍捕，王一度衝撞警車，後仍就逮；警方發現王身上有酒味，經施以酒測，酒測值高達每公升0.33毫克，超過0.25毫克標準值。

王供稱，贓車牌是日前協助他人清理空地時拾獲收藏，由於之前因酒駕機車車牌被查扣，於是將撿來的車牌懸掛上路；警方發現失竊車牌的黃姓婦人今年已64歲，失竊車牌時間讓黃從少婦變阿嬤才被找到。

由於王涉及竊盜、公共危險、竊盜、偽造特種文書及妨害公務等罪嫌，警詢後被依法移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王姓男子昨晨3時許騎機車懸掛26年前失竊的贓車牌，在高市天祥一路與民族路口，因未開大燈，被警方追查，王逃入死巷就逮，被查出有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
王姓男子昨晨3時許騎機車懸掛26年前失竊的贓車牌，在高市天祥一路與民族路口，因未開大燈，被警方追查，王逃入死巷就逮，被查出有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
王姓男子昨晨3時許騎機車懸掛26年前失竊的贓車牌，在高市天祥一路與民族路口，因未開大燈，被警方追查，王逃入死巷（如圖）就逮，被查出有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
王姓男子昨晨3時許騎機車懸掛26年前失竊的贓車牌，在高市天祥一路與民族路口，因未開大燈，被警方追查，王逃入死巷（如圖）就逮，被查出有酒駕行為。記者石秀華／翻攝

竊盜 贓車 酒駕

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