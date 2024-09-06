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退役上校張超然捲共諜案自稱「我民進黨的」 國安法判1年6月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

軍事情報局退役上校張超然被控接受大陸廣東省國安廳對台情蒐人員吸收，違反國家安全法發展組織罪，檢方依國安法起訴張、軍情局退役少將岳志忠、退役上校周天慈、王大旺。張自稱「台灣第一特務」，否認犯罪，台北地院審理，今天判張有期徒刑1年6月。

同案，合議庭法官判周天慈有期徒刑1年2月，岳志忠未遂犯判刑10月，王大旺則因犯罪嫌疑不足獲判無罪。本案可上訴。

法院審理時，張曾表示如果他洩漏任何情報「寧願被槍斃」，還說「我是民進黨的」，表示1989年已故國安局長宋心濂受已故局長殷宗文指派他前往大陸蒐集情報「我是第一個去中國的情報員」，從來沒有出賣過國家任何一份情報。

張超然辯稱，他絕對沒有出賣國家利益，檢調2003年就開始對他施以監聽，監聽到辦案收網時，已經長達17、18年，如果真的違法，早就被法辦了。

台北地檢署指揮調查局國家安全維護工作站查案查辦，監聽得知知，張超然周天慈2013年退休後，邀傅姓軍情局退役上校赴大陸，張超然曾親自陪同傅搭機前往，並在當地面會大陸國安人員談事。

2016年至2018年，張超然、周天慈再約岳志忠前往大陸，曾三人同行，之後岳也單槍赴會與大陸國安人員見面，受周託付交付情報工作人事文件；此外，張超然、周天慈於2016年、2017年引介王姓軍情局退役上校去大陸。

2020年10月，檢調發動搜索、約談張超然、岳志忠、周天慈、王大旺，張超然移送複訊時喊冤，否認扮共諜，不過，檢察官複訊後將張聲請羈押禁見獲准，張羈押滿4個月後依國安法起訴，移審時30萬元交保，長期限制出境，法院審理，今天宣判。

涉共諜案的軍情局退役退役上校張超然。圖／聯合報系資料照片
涉共諜案的軍情局退役退役上校張超然。圖／聯合報系資料照片

國安法 廣東

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