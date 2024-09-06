賀軍翔遭招待所女子控涉妨害性自主 北檢今偵結不起訴

藝人賀軍翔遭女性招待所從業人員指控，涉嫌妨害性自主。台北地檢署偵辦，考量證人未見賀與告訴人有肢體接觸、手機對話紀錄、證物未檢出Y染色體等情，因罪嫌不足，賀軍翔今獲不起訴處分。

據了解，今年1月初，賀軍翔曾赴台北市松山區一帶的招待所聚會，一名女性招待所從業人員指控，賀軍翔酒醉後，在招待所的沙發區涉嫌對她指侵，因此提告賀涉犯妨害性自主。

檢方為了保全證據，於5月24日搜索賀軍翔的住居所，查扣手機等證據，再於7月間傳喚賀出庭，釐清案情。賀君翔則透過律師發聲，鄭重強調清白，未與任何第三人有任何踰矩行為。

檢方調查，考量證人證述未見賀君翔與告訴人有肢體接觸，告訴人指訴與證人證述顯有歧異，經搜索查無相關監視影畫面可佐證，又檢視賀的手機與當晚在場友人的對話紀錄，賀當晚確實醉倒在招待所內，對話內容及語氣無異常，顯然賀對於案情毫無所認知，也未從相關物證驗檢出男性Y染色體DNA-STR型別，尚無積極證據可認賀涉犯妨害性自主罪嫌，今處分不起訴。

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