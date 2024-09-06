屏東縣前枋寮鄉長盧文信過世 家屬發文哀悼

屏東縣前枋寮鄉長盧文信昨日過世，家屬也在臉書發文哀悼。盧文信曾任屏東縣議員、枋寮鄉長，鄉長卸任後，因貪汙、收賄等罪嫌遭檢方收押起訴，現官司仍在進行中。

屏東地檢署2022年調查盧文信任內辦理鄉內相關工程業務，疑涉有貪瀆等不法情事，將其收押、起訴。起訴書指出，他擔任鄉長期間利用辦理鄉內公共工程採購之職務，分別向數家想投標的承包商索取工程回扣，作為內定廠商承攬的工程對價，等廠商得標後，再依約定，交付工程決標金額7至15%不等的回扣。