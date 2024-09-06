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屏東縣前枋寮鄉長盧文信過世 家屬發文哀悼

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣前枋寮鄉長盧文信昨日過世，家屬也在臉書發文哀悼。盧文信曾任屏東縣議員、枋寮鄉長，鄉長卸任後，因貪汙、收賄等罪嫌遭檢方收押起訴，現官司仍在進行中。

屏東地檢署2022年調查盧文信任內辦理鄉內相關工程業務，疑涉有貪瀆等不法情事，將其收押、起訴。起訴書指出，他擔任鄉長期間利用辦理鄉內公共工程採購之職務，分別向數家想投標的承包商索取工程回扣，作為內定廠商承攬的工程對價，等廠商得標後，再依約定，交付工程決標金額7至15%不等的回扣。

盧文信曾任3屆屏東縣議員，於2014年當選枋寮鄉第17任鄉長，後並未競選連任。檢方是在調查接任盧文信的前鄉長陳亞麟時，發現盧亦有弊案，盧、陳兩人因此雙雙遭檢方起訴。

屏東縣前枋寮鄉長盧文信。圖／本報系資料照
屏東縣前枋寮鄉長盧文信。圖／本報系資料照

回扣 屏東縣 鄉長

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