聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東縣前枋寮鄉長盧文信過世 家屬發文哀悼
屏東縣前枋寮鄉長盧文信昨日過世，家屬也在臉書發文哀悼。盧文信曾任屏東縣議員、枋寮鄉長，鄉長卸任後，因貪汙、收賄等罪嫌遭檢方收押起訴，現官司仍在進行中。
屏東地檢署2022年調查盧文信任內辦理鄉內相關工程業務，疑涉有貪瀆等不法情事，將其收押、起訴。起訴書指出，他擔任鄉長期間利用辦理鄉內公共工程採購之職務，分別向數家想投標的承包商索取工程回扣，作為內定廠商承攬的工程對價，等廠商得標後，再依約定，交付工程決標金額7至15%不等的回扣。
盧文信曾任3屆屏東縣議員，於2014年當選枋寮鄉第17任鄉長，後並未競選連任。檢方是在調查接任盧文信的前鄉長陳亞麟時，發現盧亦有弊案，盧、陳兩人因此雙雙遭檢方起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言