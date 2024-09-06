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偷拍病患手術照 台北慈濟前護理師PO文「自爆」遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台北慈濟醫院一名黃姓前護理師今年4月間在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器、胸部，拍攝照片還出手搓揉。台北地檢署今偵結，依涉嫌妨害性隱私等罪嫌，起訴黃。

原在台北慈濟醫院開刀房任職的的黃男，今年4月23日以暱稱「阿肥」在PTT爆料指出，台北慈濟醫院疑似出現護理師偷拍病人私密照情事，造成網友熱議。台北慈濟醫院聲明否認，該文提及相關醫療處置均非事實，院方已啟動調查，追查照片來源與拍攝動機，報請警方協助調查。

警方展開調查，循線將黃男帶回警局說明。由於黃將部分照片張貼於網路，遭檢警依妨害秘密等罪嫌帶回偵辦，檢方訊後諭知黃男10萬元交保，但他遲遲覓保無著，最後經檢察官同意改為限制住居。

檢方查出，去年12月26日晚間6點多，黃私自用手機偷拍病患裸露胸部的手術過程照片，再於今年4月23日在PTT發文張貼「爆掛，台北慈濟護理師偷拍病人私密照」，遮影照片乳頭部位後，作為貼文張貼。

檢方認定，黃涉犯刑法之竊錄他人身體隱私部位及未經他人同意無故拍攝他人性影像罪嫌，依法提起公訴，並沒收本案照片及手機等物。

前護理師黃姓男子涉嫌將病患私密照片PO上網路，今遭起訴。圖／聯合報系資料照片
前護理師黃姓男子涉嫌將病患私密照片PO上網路，今遭起訴。圖／聯合報系資料照片

慈濟 護理師

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