偷拍病患手術照 台北慈濟前護理師PO文「自爆」遭起訴

台北慈濟醫院一名黃姓前護理師今年4月間在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器、胸部，拍攝照片還出手搓揉。台北地檢署今偵結，依涉嫌妨害性隱私等罪嫌，起訴黃。

原在台北慈濟醫院開刀房任職的的黃男，今年4月23日以暱稱「阿肥」在PTT爆料指出，台北慈濟醫院疑似出現護理師偷拍病人私密照情事，造成網友熱議。台北慈濟醫院聲明否認，該文提及相關醫療處置均非事實，院方已啟動調查，追查照片來源與拍攝動機，報請警方協助調查。

警方展開調查，循線將黃男帶回警局說明。由於黃將部分照片張貼於網路，遭檢警依妨害秘密等罪嫌帶回偵辦，檢方訊後諭知黃男10萬元交保，但他遲遲覓保無著，最後經檢察官同意改為限制住居。

檢方查出，去年12月26日晚間6點多，黃私自用手機偷拍病患裸露胸部的手術過程照片，再於今年4月23日在PTT發文張貼「爆掛，台北慈濟護理師偷拍病人私密照」，遮影照片乳頭部位後，作為貼文張貼。