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曾幫雞排妹打官司！名律師陳克譽疑「認養」堂口洩密詐團 法院今開羈押庭

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

曾替雞排妹鄭采勻純控告網紅陳沂的律師陳克譽，被控在為詐騙集團辯護時，將偵查秘密洩漏詐團高層掌握，行徑有如律師鄭鴻威翻版，昨天遭警方搜索約談到案，台北地檢署檢察官陳怡君複訊後，認為陳克譽串滅證之虞，且全案尚有共犯未到案，向法院聲請羈押禁見，台北地院訂今天上午11點召開羈押庭。

警方掌握情資，陳克譽曾是補教名師，有不少門生也在當執業律師，他平常交遊廣闊，常與同行或黑幫人士出入東區娛樂場所，消息相當靈通，早在檢警發動偵查前，他就已聽聞「最近可能會有事」，然而就在他四處透過管道打聽之際，檢警昨天已持搜索票上門，讓他措手不及，專案小組查扣手機鑑定，釐清有無其他共犯。

檢警調查，陳克譽不僅擔任詐團軍師洩密，還疑與其他律師「認養」黑道堂口給予法律諮詢，只要黑道成員出事被拘捕，堂口或分會的領袖就會打電話尋求救濟，前陣子四海幫前往忠孝東路砸毀由竹聯幫靜安會入股的酒店，引發轄區警方重視，相關涉案人欲投案前，曾試圖找可信賴的律師「諮詢」，陳克譽當時也是口袋名單之一。

據調查，今年4、5月間，有詐騙集團透過打電話「猜猜我是誰」手法向不特定民眾行騙，詐團取得犯罪所得後，將款項轉換成虛擬貨幣，再將虛擬貨幣換成現金，由車手提領。車手被抓後，詐團就請律師陪偵藉此窺探案情全貌，陳克譽因替一名黃姓車手辯護，涉洩漏偵查秘密給詐團上層人員，遭檢警搜索約談。

全案經3名被害人報案後偵辦，北檢指揮中山分局搜索陳克譽的律師事務所，拘提陳克譽、張姓與唐姓車手到案。

補教名律師陳克譽（中）涉洩密詐團遭聲押。記者曾原信／攝影
補教名律師陳克譽（中）涉洩密詐團遭聲押。記者曾原信／攝影

律師 虛擬貨幣 車手

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