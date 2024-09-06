用創作翻越高牆！嘉義更保會連辦6年「藝起甦筆」文學獎明年擴大全國

財團法人更生保護會嘉義分會為撫慰關押嘉義監獄及看守所高牆內的受刑人、被告，並鼓舞高牆外的更生伙伴，連辦6年「藝起甦筆文學獎」，邀請中正大學中文系教授王瓊玲擔任評審團召集人，規畫新詩、散文、短篇小說等3大項目，作品獲選者頒獎金、編印成冊，用文學創作翻越高牆療癒自我，成效受各界肯定，明年將擴大舉辦成為全國性活動。

「高牆內，有躁動的青春、悔恨的靈魂。高牆外，有風雨未平的人生路、臨淵履冰的身心試煉」，王瓊玲說，更生保護會為撫慰高牆內的「同學」、鼓舞高牆外的更生伙伴，特別舉辦「藝起甦筆文學獎」，就從嘉義分會一步一腳印的做起。

她有幸被嘉義更保會長黃俊森委以重責，擔任評審團的召集人，規畫新詩、散文、短篇小說等3大項目，草擬規章、敦請文壇好友：廖玉蕙、徐志平、路寒袖、林沈默、劉曉頤、蘭薰、白品鍵、鮑孟德等來擔任評審委員。

6年來，「藝起甦筆文學獎」把高牆內外心海的呼聲，從微弱的低吟，匯聚成震撼的高唱。一篇篇血淚凝結的詩文，不只抒發了生命鬱結的困頓、也探索著未來的縷縷希望。6年喜經營，終獲大肯定。