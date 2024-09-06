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用創作翻越高牆！嘉義更保會連辦6年「藝起甦筆」文學獎明年擴大全國

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

財團法人更生保護會嘉義分會為撫慰關押嘉義監獄及看守所高牆內的受刑人、被告，並鼓舞高牆外的更生伙伴，連辦6年「藝起甦筆文學獎」，邀請中正大學中文系教授王瓊玲擔任評審團召集人，規畫新詩、散文、短篇小說等3大項目，作品獲選者頒獎金、編印成冊，用文學創作翻越高牆療癒自我，成效受各界肯定，明年將擴大舉辦成為全國性活動。

「高牆內，有躁動的青春、悔恨的靈魂。高牆外，有風雨未平的人生路、臨淵履冰的身心試煉」，王瓊玲說，更生保護會為撫慰高牆內的「同學」、鼓舞高牆外的更生伙伴，特別舉辦「藝起甦筆文學獎」，就從嘉義分會一步一腳印的做起。

她有幸被嘉義更保會長黃俊森委以重責，擔任評審團的召集人，規畫新詩、散文、短篇小說等3大項目，草擬規章、敦請文壇好友：廖玉蕙、徐志平、路寒袖、林沈默、劉曉頤、蘭薰、白品鍵、鮑孟德等來擔任評審委員。

6年來，「藝起甦筆文學獎」把高牆內外心海的呼聲，從微弱的低吟，匯聚成震撼的高唱。一篇篇血淚凝結的詩文，不只抒發了生命鬱結的困頓、也探索著未來的縷縷希望。6年喜經營，終獲大肯定。

王瓊玲表示，明年起，「藝起甦筆文學獎」將擴大舉辦，成為全國性的活動。嘉義更保團隊和評審團將在法務部支持下，更加的努力，不停的翻土耘草、開闢出一畦畦的美好園地，等待高牆內的同學、高牆外的更生伙伴，前來播下生命的種籽，孕育出繁花碩果的美景。「進出高牆，是生命的巨大轉折。提筆創作，可讓靈魂自由翱翔。讓我們一起用詩歌文章直接翻越高牆！」

更生保護會嘉義分會為撫慰關押嘉義監獄及看守所受刑人、被告，並鼓舞高牆外的更生伙伴，連辦6年「藝起甦筆文學獎」，邀請中正大學中文系教授王瓊玲（右二）擔任評審團召集人，獲選者頒獎金、作品編印成冊，明年擴大舉辦成為全國性活動。圖／王瓊玲提供
更生保護會嘉義分會為撫慰關押嘉義監獄及看守所受刑人、被告，並鼓舞高牆外的更生伙伴，連辦6年「藝起甦筆文學獎」，邀請中正大學中文系教授王瓊玲（右二）擔任評審團召集人，獲選者頒獎金、作品編印成冊，明年擴大舉辦成為全國性活動。圖／王瓊玲提供

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