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涉幫詐團律師洗錢 法官石育恩起訴

聯合報／ 記者房荷庭王宏舜張議晨／連線報導

橋頭地方法院法官石育恩（左）疑替律師鄭鴻威（右）藏匿詐團不法所得，昨被北檢起訴，司法院表示尊重後續法院審判的結果，也將依法究責、絕不護短。圖／讀者提供
橋頭地方法院法官石育恩（左）疑替律師鄭鴻威（右）藏匿詐團不法所得，昨被北檢起訴，司法院表示尊重後續法院審判的結果，也將依法究責、絕不護短。圖／讀者提供
律師鄭鴻威等人涉洩密給詐團，檢察官查出鄭把一筆現金放置在橋頭地方法院法官石育恩辦公室。台北地檢署昨依涉犯洗錢、洩密等罪，追加起訴石育恩、鄭鴻威及律師楊濟宇三人。

司法院指出，今年五月已將石停職，橋頭地院也將石送交法官評鑑委員會進行個案評鑑，司法院將依法究責，絕不護短。

橋頭地院表示，依法官法規定，石育恩未經判決有罪確定前，停職已是最為嚴重處分，後續評鑑、懲戒等程序，均非地院權責，待判決確定結果，依司法院指示後續處理。

鄭鴻威去年加入男子連柏瑋為首的詐欺集團，與署名律師涉嫌利用陪偵機會，洩漏偵查秘密給詐團首腦，檢方五月十三日起訴十八名律師及助理。

石育恩與鄭鴻威同為政大法律系畢業，曾在某知名建設公司任職，去年底分發至橋頭地院。檢方查出，鄭去年十二月底至今年一月間，在台南交付八十萬元頭期款，今年一月廿九日再委由楊濟宇攜二五○萬元至橋頭地院停車場交付給石，由石放在辦公室保管，預計與房仲接洽時支付。

檢方五月搜索石育恩辦公室及宿舍，依涉嫌洗錢犯罪嫌疑人身分約談石育恩、楊濟宇、鄭鴻威胞姊鄭彧歆，訊後石八十萬交保、楊濟宇四十萬交保、鄭彧歆請回。

檢方指出，石、楊明知鄭收受現金報酬，得預見鄭收取大額款項恐包括犯罪所得，石育恩於去年十二月底至今年一月間，仍向鄭邀約投資高雄一起建案，雙方約定由鄭出具頭期款三三○萬元，由石以公務員身分向銀行貸款，支付尾款。

檢方認定，鄭鴻威、石育恩及楊濟宇所為，涉犯一般洗錢罪；鄭鴻威、楊濟宇另涉犯非公務員洩漏國防以外之秘密罪，追加起訴三人。

司法院 律師 辦公室

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