台中警開假單集體貪汙 擔任總務的資深巡佐遭收押禁見
台中市警方爆發集體貪汙案，台中地檢署昨指揮搜索多個分局、派出所搜索，帶回西屯派出所李姓巡佐等12名警察列被告，認定李等人涉嫌利用取締交通違規，將開立的白單改為罰額較低的紅單，且李曾任派出所總務涉嫌最重，檢方依貪汙圖利等聲押，法院今裁定收押禁見，李將面臨停職處分。
檢警調查，李姓巡佐等12人2021年至2023年均在第六分局任內，因多次利用取締交通違規涉嫌將原本開立的白單（逕行舉發）約600元至900元的罰單，竄改成紅單（當場舉發）罰額介於300元至600元，讓被取締對象減少罰款之利益。
李姓巡佐從警超過30年，自2002年台中第六分局成立時就在該分局服務，近年警察節時還獲頒服務滿30年的2等2級警察獎章，時任分局長也稱李員提攜後輩、貢獻良多。
據了解，李員當時在西屯派出所擔任總務，基層警員也說各派出所總務有一定權利，可決定預算核發，李除資深人緣也好，不排除受民意代表等人請託，才自行或幫其他員警改單，並導致多人被捲入；也有警員認為，罰單問題是老問題，卻涉貪汙重罪不符比例。
台中地檢署檢察官吳昇峰昨指揮廉政署、調查局，搜索多個分局、派出所，帶回李員等12名警員列貪汙圖利、公務員偽造文書罪嫌被告，另傳喚9名警察及民眾為證人，昨漏夜複訊至今清晨後，將李向法院聲押禁見，10名警員命3萬元至20萬元不等交保，另1名警員請回。
台中地院今開羈押庭後，認為李姓巡佐嫌疑重大，有羈押原因及必要，下午裁定李收押禁見。
台中市警局表示，李姓巡佐涉及貪汙罪嫌，被法院收押後將予以停職。
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