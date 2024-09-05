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民間公證人勾結詐團盜死人遺產 新北院書記官遭搜索

聯合報／ 記者張宏業房荷庭／台北即時報導

調查局台北市調查處偵辦「民間公證人勾結詐團偽造死亡獨居老人遺囑詐取遺產案」，今年7月發動搜索約談，帶回律師蔡鴻燊、中山分局建國派出所警員駱勁達與業者等37人。聲押蔡鴻燊與駱勁達獲准；市調處追查發現，新北地院也有一名游姓書記官配合查詢個資，單筆收費7萬元，中正站今天發動第二波搜索，帶回游男、兩名戶政人員與假公證人共51人，預計晚間移送台北地檢署複訊。

據了解，駱勁達雖然為警察，但經濟狀況欠佳，每月都有大筆開銷要支付，他為了籌措生活花用，因而與詐團勾結盜領死人錢，代查個茲也是1筆7萬元，台北市調查處今天同步提訊駱男詢問，釐清全案是否還有其他警察涉案。

調查指出，詐團首腦篩選出獨居老人死亡多年無人繼承遺產個案，如無繼承人或繼承人長住國外未返國者，即編排劇本由集團成員、里長等充作「代筆遺囑」之見證人、受遺贈人及代筆人等角色，佯為被繼承人生前身體羸弱無法親自撰寫遺囑，由蔡鴻燊以民間公證人身分，於代筆遺囑附件蓋印民間公證人鋼印及簽名式，加強私文書公信力，再向稅務、戶政、地政、金融機構申請移轉過戶不動產及動產至「受遺贈人」名下，致民間公證人誤信代筆遺囑為真實文書，同意進行過戶手續。

據調查，詐團蔡姓首腦於「受遺贈人」順利成為遺產所有權人後，即指示變價，與集團成員等「有功人員」朋分不法所得，並交付蔡姓律師(B)與公定認證費用顯不相當之大額賄款，完成整個詐騙行為，不法獲利1億4千萬元。

調查局針對民間公證人勾結詐團盜領亡者案發動第2波搜索。圖／調查局提供
調查局針對民間公證人勾結詐團盜領亡者案發動第2波搜索。圖／調查局提供

獨居老人 遺囑 遺產

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