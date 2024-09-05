書記官涉勾結遺產詐團 新北地院證實法院辦公座位遭搜索
台北地檢署偵辦律師蔡鴻燊、北市中山分局員警駱勁達與新北市數名里長詐領遺產案，今年7月發動第一波搜索，追查後發現新北地方法院院板橋院區有書記官疑似涉入此案，今指揮調查局搜索該名書記官辦公座位並帶回約談。新北地院對此表示，該書記官如涉不法，將依法追究行政責任，目前已先調整其業務。
新北地院證實，確實有板橋院區書記官涉入詐欺案遭調查局搜索，調查官持搜索票搜索涉案書記官辦公設備並扣押相關資料，至於細節因仍在偵查階段，不便進一步說明。
日前檢方獲報不法詐騙集團鎖定獨居長者，透過員警駱勁達查得的個資，配合詐團製作假的獨居亡者遺囑，再由律師蔡鴻燊進行公證造假，詐騙多名亡者雙北市房產、存款等遺產約上億元。檢警調上波約談37人，這次再度擴大搜索、約談51人。
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