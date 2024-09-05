快訊

新竹「恐怖計程車」復出理由曝 車行今急解約！警也頭痛：目前無解

羈押攻防範圍確定！保障柯文哲防禦權 邵琇珮、彭振聲證詞不能審

賈永婕當101董座遭罵「花瓶」 網紅好友曝驚人資歷挺：對她並不難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長榮「立揆輪」撞沉高雄港拖船 過失占4成得賠4932萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

長榮海運旗下巴拿馬籍貨輪「立揆輪」，2021年8月因操作失當，撞沉台灣港務公司的拖船，港務公司和新光產險提告求償，合計索賠9780萬餘元，法官認為長榮海運和船長Jofry須負4成責任，判他們應賠償港務公司3267萬3646元、新光產險1165萬720元。可上訴。

判決指出，「立揆輪」案發當天凌晨3點多起錨，準備移至高雄港110碼頭，貨輪沿二港口進出航道駛入港區，引水人登船指引時，疑當時海面風浪過大，導致「立揆輪」把前方引導的高雄港務局的拖船撞沉。

港務公司認為，立揆輪船長Jofry在拖船接近時，並未鳴笛或閃光、聲響警示，且未瞭望確認港勤公司拖船位置，即下令立揆輪全俥全速向右、未依安全速度行，違反國際海上避碰規則，導致立揆輪船艏與港勤公司拖船右舷發生碰撞，導致拖船船體因而破裂、進水沉入海中。

事故後因港內出現油汙，加上拖船折損造成的營業損失，台灣港務公司向長榮海運和船長Jofry提告求償7741萬5967元；另承保的新光產險公司，也請求船長應賠2038萬8,760元。

高雄地院審理時，長榮和船長Jofry辯稱碰撞是碰到氣候惡劣，且立揆輪未鳴笛、閃光警示港勤公司拖船，也不是碰撞事故的原因，主張Jofry在這次碰撞事故並無過失，就算有過失，責任最多只占20%。

但法官根據調查報告及相關事證，認為整起事故中，港務公司拖船過失比例應較高，占60%，Jofry則占40%，判他們應連帶賠償港務公司3267萬3646元、新光產險1165萬720元，合計4932萬4366元，可上訴。

立揆輪撞沉拖船，法院判長榮應賠台灣港務公司、新光產險共4932萬4366元，可上訴。取自運安會調查報告
立揆輪撞沉拖船，法院判長榮應賠台灣港務公司、新光產險共4932萬4366元，可上訴。取自運安會調查報告

提告 長榮海運

延伸閱讀

航海王台驊危機入市 買進長榮1800張、陽明4100張

高雄小港沿海路貨櫃車壅塞 司機開往林園迴轉居民怨險象環生

自動通關提高效率 高雄港旅運中心獲智慧綠建築獎項

長榮交響樂團與梵志登在台首演世紀音樂會 即日起售票

相關新聞

長榮「立揆輪」撞沉高雄港拖船 過失占4成得賠4932萬

長榮海運旗下巴拿馬籍貨輪「立揆輪」，2021年8月因操作失當，撞沉台灣港務公司的拖船，港務公司和新光產險提告求償，合計索...

法官石育恩涉犯洗錢罪 司法院：尊重法院、依法究責

律師鄭鴻威等人涉洩密給詐團遭起訴，檢察官查出，鄭鴻威把一筆現金放置在橋頭地方法院法官石育恩的辦公室。台北地檢署今偵結，依...

影射官商勾結、檢收紅包「唱給你聽」 台南男自創5歌曲遭判刑

劉姓男子4年前因土地買賣糾紛對陳姓業者提告，經檢方偵查後不予起訴，不服聲請再議也被駁回，他在臉書po文稱業者涉勾結檢察官...

分發未滿1年捲詐團律師案 法官石育恩被起訴…現況曝光

律師鄭鴻威等人涉洩密給詐團遭起訴，檢察官查出，鄭鴻威把一筆現金放置在橋頭地方法院法官石育恩的辦公室。台北地檢署今偵結，依...

偷排重金屬廢水…寸草不生 新北檢偵辦非法王水煉金廠收押4業者

新北地檢署民生專組檢察官陳佳伶，今年6月初指揮警方及環保單位，於新北市新店、林口區及新竹縣新埔鎮，破獲嚴重危害環境的非法...

桃園21歲無照女酒後騎車撞樹 又衝對向來車…害後座女友人甩飛亡

呂姓女子2年前12月某日下午在小吃店飲酒，之後返回住處續攤，當日傍晚酒後騎機車搭載林姓女友人外出時，行經觀音區突失控自撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。