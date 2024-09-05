長榮「立揆輪」撞沉高雄港拖船 過失占4成得賠4932萬

長榮海運旗下巴拿馬籍貨輪「立揆輪」，2021年8月因操作失當，撞沉台灣港務公司的拖船，港務公司和新光產險提告求償，合計索賠9780萬餘元，法官認為長榮海運和船長Jofry須負4成責任，判他們應賠償港務公司3267萬3646元、新光產險1165萬720元。可上訴。

判決指出，「立揆輪」案發當天凌晨3點多起錨，準備移至高雄港110碼頭，貨輪沿二港口進出航道駛入港區，引水人登船指引時，疑當時海面風浪過大，導致「立揆輪」把前方引導的高雄港務局的拖船撞沉。

港務公司認為，立揆輪船長Jofry在拖船接近時，並未鳴笛或閃光、聲響警示，且未瞭望確認港勤公司拖船位置，即下令立揆輪全俥全速向右、未依安全速度行，違反國際海上避碰規則，導致立揆輪船艏與港勤公司拖船右舷發生碰撞，導致拖船船體因而破裂、進水沉入海中。

事故後因港內出現油汙，加上拖船折損造成的營業損失，台灣港務公司向長榮海運和船長Jofry提告求償7741萬5967元；另承保的新光產險公司，也請求船長應賠2038萬8,760元。

高雄地院審理時，長榮和船長Jofry辯稱碰撞是碰到氣候惡劣，且立揆輪未鳴笛、閃光警示港勤公司拖船，也不是碰撞事故的原因，主張Jofry在這次碰撞事故並無過失，就算有過失，責任最多只占20%。