法官石育恩涉犯洗錢罪 司法院：尊重法院、依法究責

律師鄭鴻威等人涉洩密給詐團遭起訴，檢察官查出，鄭鴻威把一筆現金放置在橋頭地方法院法官石育恩的辦公室。台北地檢署今偵結，依涉犯洗錢防制法、刑法之洩密等罪，追加起訴石育恩、鄭鴻威及律師楊濟宇等3人。針對石涉犯一般洗錢罪，司法院表示，尊重後續法院審判的結果。

至於行政責任部分，司法院指今年5月間已將石停職，橋頭地院也將石送交法官評鑑委員會進行個案評鑑，司法院將依法對其究責，絕不護短。

全案源於2023年間，鄭鴻威加入男子連柏瑋為首的「銀河車隊--美國」詐欺集團，與署名律師涉嫌利用陪偵機會，洩漏偵查秘密給詐騙集團首腦，檢方於5月13日偵結律師洩密案並起訴18名律師及助理。

開庭時，檢方根據卷證資料指控，鄭鴻威曾把一筆現金藏在橋頭地院法官石育恩辦公室內，鄭鴻威若交保將會影響後續查緝。檢方偵辦律師洩密案時，獲悉石育恩與鄭鴻威間有聯繫，今年3月間廉政署報請北檢指揮，分案偵辦。

檢方查出，鄭鴻威擔任連柏瑋集團軍師，收受報酬來源多元，連柏瑋於去年8月後，會以虛擬貨幣方式支付報酬。石育恩、楊濟宇明知鄭鴻威收受現金報酬，得預見鄭鴻威收取的大額款項恐包括犯罪所得，石育恩於去年12月底至今年1月間，仍向鄭宏威邀約一起投資高雄一起建案，雙方約定由鄭鴻威出具頭期款330萬元後，由石育恩以公務員身分向銀行貸款，支付尾款。

檢方指出，鄭鴻威於去年12月底至今年1月間，在台南交付80萬元現金頭期款，再於今年1月29日委由楊濟宇將剩下的250萬元現金攜帶至橋頭地院停車場，交付給石，石放在辦公室代為保管，預計其後與房仲接洽時支付。

檢方5月18日指揮廉政署及調查局，執行搜索石育恩於橋頭地院辦公室及宿舍，依涉嫌洗錢防制條例等罪嫌，以犯罪嫌疑人身分約談石育恩、鄭鴻威律師事務所律師楊濟宇、鄭鴻威胞姊鄭彧歆等3人，訊後諭知石育恩80萬交保、楊濟宇40萬交保、鄭彧歆請回。