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影射官商勾結、檢收紅包「唱給你聽」 台南男自創5歌曲遭判刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

劉姓男子4年前因土地買賣糾紛對陳姓業者提告，經檢方偵查後不予起訴，不服聲請再議也被駁回，他在臉書po文稱業者涉勾結檢察官偷刪筆錄外，發表5首新填詞的歌曲，指摘陳賄賂檢察官做出對他不利決定而挨告。一審認他犯散布文字誹謗罪2罪應執行5月，上訴二審後認他未加查證臆測陳有賄賂檢察官部分有罪，改判4月。

劉矢口否認有何散布文字誹謗犯行，辯稱他是把檢察官的犯罪行為講出來，確實有偷刪偵查庭的筆錄，陳在案件中所述不實，而檢察官將陳不實陳述，做為不起訴的理由，如果陳沒有賄賂，檢察官為何會違背良心去做不合理、不合法的處分。

然而，劉前年2月間在臉書上以個人名義發文，指名道姓稱2名承辦檢察官及業者3人官商勾結偷偷刪除筆錄等文字，不實指摘、散布陳勾結檢察官，由檢察官刪除對陳不利筆錄內容等。

之後，又於同月25日再度發表他填新歌詞，唱歌挑戰檢察官，5首新填詞的歌曲當中，提及「檢察官會收紅包」、「檢察官可以被收買」、「官商勾結」等歌詞，不實指摘及散布陳賄賂檢察官，因而做出對他不利決定等。案經陳友人發現其臉書留言，轉告陳後提告。

一審認他犯散布文字誹謗罪2罪各處3、4月，應執行5月。劉不服上訴。

台南高分院認為，劉未加查證即主觀臆測陳有賄賂檢察官，與檢察官勾結情事，於不特定多數人可閱覽的臉書頁面上，發表足以毀損陳名譽的文章及歌詞，所為應予非難，原審量處4月部分，認事用法均無違誤，量刑也稱允恰，應予駁回。

另對檢方指劉涉有加重誹謗部分，法官認其所舉事證，尚有可疑之處，且無其他積極證據足以證明劉有加重誹謗部分犯行，該部分另為無罪判決。

台南高分院認為，劉男未加查證即主觀臆測陳有賄賂檢察官，與檢察官勾結情事，在臉書頁面上，發表足以毀損陳名譽的文章及歌詞，原審量處4月部分，認事用法均無違誤，應予駁回。圖／本報資料照
台南高分院認為，劉男未加查證即主觀臆測陳有賄賂檢察官，與檢察官勾結情事，在臉書頁面上，發表足以毀損陳名譽的文章及歌詞，原審量處4月部分，認事用法均無違誤，應予駁回。圖／本報資料照

提告 檢察官

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