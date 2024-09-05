分發未滿1年捲詐團律師案 法官石育恩被起訴…現況曝光

律師鄭鴻威等人涉洩密給詐團遭起訴，檢察官查出，鄭鴻威把一筆現金放置在橋頭地方法院法官石育恩的辦公室。台北地檢署今偵結，依涉犯洗錢防制法、刑法之洩密等罪，追加起訴石育恩、鄭鴻威及律師楊濟宇等3人，石育恩因涉入刑事案件，司法院認為情節重大，予以停職至今。

橋頭地院表示，依據法官法規定，石育恩未經判決有罪確定前，停職應已是最為嚴重處分，且後續評鑑、懲戒等程序，均非地院權責，橋院靜待該案判決確定結果，並依司法院指示，再為後續處理。

石育恩與鄭鴻威同為政大法律系畢業，曾在民間某知名建設公司任職，為司法官學院62期結訓法官，去年底分發至橋頭地院。

檢方指出，鄭鴻威於去年12月底至今年1月間，在台南市某處交付80萬元現金頭期款，再於今年1月29日委由楊濟宇將剩下的250萬元現金攜帶至橋頭地院的停車場，交付給石，由石放在辦公室代為保管，預計其後與房仲接洽時支付。

檢方於5月18日指揮廉政署及調查局，搜索石育恩橋頭地院辦公室及宿舍，依涉嫌洗錢防制條例等罪嫌，以犯罪嫌疑人身分約談石育恩、鄭鴻威律師事務所律師楊濟宇、鄭鴻威胞姊鄭彧歆等3人，訊後諭知石育恩80萬交保、楊濟宇40萬交保、鄭彧歆請回。