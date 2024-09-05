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桃園21歲無照女酒後騎車撞樹 又衝對向來車…害後座女友人甩飛亡

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

呂姓女子2年前12月某日下午在小吃店飲酒，之後返回住處續攤，當日傍晚酒後騎機車搭載林姓女友人外出時，行經觀音區突失控自撞路樹，隨即再撞上對向汽車，2人1車當場彈飛，後座林女倒地撞傷頭部，送醫仍不治。桃園地檢署偵結，將呂女依公共危險罪起訴，最重可處10年以下徒刑，得併科200萬元以下罰金，此案將由國民法官法庭審理。

起訴指出，21歲呂姓女子並無普通重型機車駕照，2022年12月8日下午1至5點分別在新屋區某小吃店、觀音區新華路1段巷內的租處飲用啤酒，明知酒後不得駕駛動力交通工具，當天下午6至7點，卻從租處騎車搭載林姓女子外出。

當呂女於當晚7點11分行經觀音區新華路2段，由於下雨天柏油路面濕潤，理應注意車前狀況，但呂女卻因酒精影響注意力及反應能力，當場失控使出路面邊線，撞擊路樹後，又向左偏撞及左前方葉姓女子駕駛的汽車，導致後座林女倒地因而頭部外傷併發全身多處鈍挫傷，送醫後仍於當晚近9點不治。

車禍發生後，桃園市大園警分局交通分隊據報，到場對呂女施以酒測值，測得酒精濃度每公升0.45毫克，檢方認為呂女涉犯公共危險罪的吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上且無駕駛執照駕車駕駛動力交通工具致人於死罪嫌，並依刑法及國民法官法起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

呂姓女子酒後無照騎車還搭載林姓女友人外出，半途自撞路樹又撞對向來車，導致後座林女倒地受傷送醫不治，桃園地檢署偵結，將她依公共危險罪起訴，此案將由國民法官法庭審理。記者陳恩惠／攝影
呂姓女子酒後無照騎車還搭載林姓女友人外出，半途自撞路樹又撞對向來車，導致後座林女倒地受傷送醫不治，桃園地檢署偵結，將她依公共危險罪起訴，此案將由國民法官法庭審理。記者陳恩惠／攝影

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