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「很貴的屎尿！」台東環保局「鷹眼」抓3人隨地大小便 每人罰1200

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣幅員遼闊，常有民眾亂丟垃圾及隨地便溺汙染環境，環保局3年前啟用「鷹眼」縮時攝影機在75處髒亂熱點蒐證取締，今年截至8月止，共取締11件，其中3人隨地大小便，分別吃上1200元罰鍰，被稱「很貴的屎尿」。

環保局指出，人車稀少的道路旁空地或山邊坡、橋梁下方或涵洞等處，容易遭人丟棄廢棄物致汙染環境，雖然這些髒亂點設置敬告牌示及不定時設置鷹眼監視器，仍有民眾無視警告，亂丟垃圾及大小便，依法舉發開單。

配合縣府大力推動觀光發展，環保局3年前啟動「鷹眼」科技執法加強稽查取締環境汙染行為，利用縮時攝影器材，在全縣處易棄置廢棄物熱點，進行24小時攝影蒐證，就連民眾偷便溺，也難逃被罰命運，3人共遭罰3600元。

環保局強調，大多民眾以為亂丟垃或便溺不會被罰到，但他們會以車輛車牌及垃圾中相關資訊追出違規者，今年截至8月止，共取締11件，其中3人隨地大小便；另有9件是刑責較重的棄置事業廢棄物行為，均被移送法辦，若髒亂熱點仍有人不守法，未來，不排除公布影像。

據了解，去年有2件違反棄置事業廢棄物遭移送法辦，經檢察官起訴，法院判決負責人及行為人各判處有期徒刑1年，緩刑2年，分別併科罰金6萬元及5萬元。環保局取締亂丟垃圾及隨地便溺是玩真的，民眾別心存僥倖。

台東縣髒亂熱點設置敬告牌示及不定時設置鷹眼監視器，仍有民眾無視警告，亂丟垃圾及大小便，未來，環保局不排除公布影像。圖／台東縣環保局提供
台東縣髒亂熱點設置敬告牌示及不定時設置鷹眼監視器，仍有民眾無視警告，亂丟垃圾及大小便，未來，環保局不排除公布影像。圖／台東縣環保局提供
台東縣幅員遼闊，常有民眾亂丟垃圾及隨地便溺汙染環境，環保局3年前啟用「鷹眼」縮時攝影機在75處髒亂熱點蒐證取締，今年截至8月止，共取締11件，其中3人隨地大小便，分別吃上1200元罰鍰。圖／台東縣環保局提供
台東縣幅員遼闊，常有民眾亂丟垃圾及隨地便溺汙染環境，環保局3年前啟用「鷹眼」縮時攝影機在75處髒亂熱點蒐證取締，今年截至8月止，共取締11件，其中3人隨地大小便，分別吃上1200元罰鍰。圖／台東縣環保局提供

廢棄物 環保局

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